'I robot ci ruberanno il lavoro' : è la fine dell'antropo-centrismo sociale? : Secondo una notizia riportata dal Financial Times, la Levi Strauss, nota casa produttrice che ha introdotto i blue jeans circa un secolo fa, avrebbe lanciato una nuova tecnologia nell'ambito della riorganizzazione dei processi produttivi. Gli operai potrebbero essere sostituiti da un nuovo macchinario laser, in grado di bucare, sfilacciare e scolorire il tessuto dei jeans per ottenere il cosiddetto effetto “vintage”. L'innovazione risiederebbe ...