I migliori momenti degli Oscar

Sanremo 2018 - una finale «al top» : i momenti migliori : La telefonata a sorpresa di Fiorello. Il grande show di Laura Pausini (dentro e fuori dal teatro Ariston). Il monologo di Pierfrancesco Favino e Mio fratello che guardi il mondo. Sono stati questi alcuni tra i momenti clou della finale del Festival di Sanremo 2018, condotto dai magnifici tre Baglioni-Favino-Hunziker e vinto alla fine dal duo Fabrizio Moro ed Ermal Meta, con la loro favorita (ancorché contestata) Non mi avete fatto niente. LEGGI ...

I migliori momenti dei Golden Globe : I discorsi, le battute e le cose notevoli, per chi non ha tre ore per rivedersi tutta la cerimonia The post I migliori momenti dei Golden Globe appeared first on Il Post.

I 10 momenti migliori del 2017 per la tecnologia : Il 2017 è stato un anno straordinario per la tecnologia, sono tanti i progressi fatti e i successi raggiunti, qui trovate 10 dei momenti migliori del 2017 per la tecnologia. 10 passaggi improntanti ...

Lazio - Lulic su Instagram : 'Dico addio alla Nazionale. Al Mondiale in Brasile i momenti migliori' : Senad Lulic dice basta. La fine di un'era, con la Nazioanle della Bosnia: dopo 57 presenze e quattro gol, il capitano della Lazio dice addio ai colori del suo paese. Classe 1986, Lulic ha comunicato ...