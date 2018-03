I delusi del Pd votano M5S | così il Movimento si colora di sinistra Il Partito di Renzi

I delusi del Pd votano M5S - così il Movimento 5 Stelle si colora di sinistra. Il Partito di Renzi segna la fine delle Regioni Rosse : Il Movimento 5 Stelle si colora di sinistra. La maggior parte degli elettori che ha votato il Partito Democratico alle politiche del 2013 e che all'ultima tornata elettorale non ha confermato il suo voto ai democratici ha scelto i grillini: in numeri, parliamo di una forchetta che oscilla tra il 15 e 20% di elettori dem che non hanno riconfermato il loro voto per i dem a cinque anni di distanza e hanno optato per i grillini. Una prima analisi ...

Grasso : "delusi - confronto con Di Maio" : 15.30 "Abbiamo preso 1 milione e 100 mila voti e la prima cosa che voglio fare è ringraziare chi ci ha dato il consenso" Lo ha detto il leader di LeU Grasso. "C'è delusione per il mancato successo della nostra forza", ma "con pazienza e umiltà continueremo a lavorare sul progetto in cui crediamo e ad essere alfieri dei valori della sinistra in Parlamento", aggiunge Grasso. "Valuteremo qualsiasi confronto con il Pd,in Parlamento". "confronto ...

Grasso : 'delusi per il mancato successo - ma andiamo avanti' : "Siamo delusi per il mancato successo della nostra forza e per non aver saputo intercettare il consenso, travolti dall'onda del successo della destra e del M5s". E' questo il commento di Pietro Grasso ...

Grasso : delusi dal risultato ma Leu va avanti : Sconsolato per il magro risultato ottenuto. Pietro Grasso, accanto a Roberto Speranza e Nicola Fratoianni, commenta il voto degli italiani senza tanti giri di parole. "Abbiamo preso un milione e 100mila voti e la prima cosa che voglio fare è ringraziare chi ci ha dato il consenso e chi ci ha aiutato sul territori. Sono persone che meritano di essere rappresentate in Parlamento per proseguire il cammino che abbiamo iniziato come Leu, per ...

SFIDE UNINOMINALE - DEBACLE RENZI E PD/ Gentiloni ‘argine’ - delusioni Franceschini e D’Alema (Elezioni 2018) : SFIDE UNINOMINALE, gli sconfitti eccellenti della Sinistra: vincono bene Gentiloni e Casini, è DEBACLE per Boldrini, Grasso, D'Alema, Orfini e soprauttto Minniti. Risultati e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:05:00 GMT)

Gli italiani delusi dalle urne su Twitter lanciano #italyisoverparty | Foto : Gli italiani delusi dalle urne su Twitter lanciano #italyisoverparty | Foto Tra ironia e sconforto i commenti dalla Rete Continua a leggere L'articolo Gli italiani delusi dalle urne su Twitter lanciano #italyisoverparty | Foto è su NewsGo.

GERMANIA - DA SPD OK A GRANDE COALIZIONE/ “Groko” - asse Merkel - Schulz : Juso - "siamo delusi" : GERMANIA, Spd: sì alla GRANDE COALIZIONE dopo il referendum dei socialdemocratici. Larghe Intese Merkel-Schulz: nasce “Groko”. Macron festeggia con Merkel: “Buona notizia per l'Europa”(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Nella periferia che consacrò i grillini "delusi - ma vogliamo crederci ancora" : ... il simbolo del ribaltone del 2016, la sinistra che dopo ventitré anni perde la città e si getta tra le braccia del Movimento 5 Stelle, le periferie ex operaie che sposano il nuovo mondo. Il seggio ...

delusione CasaPound - soglia sfiorata : l'ultradestra resta fuori : Mentre scorrevano i dati sui monitor, nella sede nazionale di CasaPound, si è sperato per tutta la notte nella possibile impresa: avvicinarsi alla soglia di sbarramento del 3%. Eppure, escludendo ...

Elezioni - delusione LeU : Bersani lascia il quartier generale a Bologna : Liberi e Uguali affonda nella delusione. Alla sua prima prova elettorale, la lista guidata da Pietro Grasso attraversa questa notte elettorale tra l'incubo del mancato raggiungimento della fatidica ...

Judo - European Open 2018 : doppio oro bielorusso a Praga - delusione per Lukáš Krpálek : Seconda ed ultima giornata di combattimenti per l’European Open di Praga 2018, torneo che quest’anno ha visto impegnate le sette categorie di peso maschili. Attesissimo dal pubblico di casa, Lukáš Krpálek era il favorito per la vittoria nella categoria dei pesi massimi. Il ceco, campione olimpico nella divisione di peso inferiore, si è dovuto però accontentare della medaglia di bronzo, dopo essere stato battuto in semifinale ...

La delusione di Inzaghi : “Il calcio è spietato - ma ripartiamo” : La delusione di Inzaghi: “Il calcio è spietato, ma ripartiamo” E’ un Simone Inzaghi chiaramente deluso quello che commenta la sconfitta subita dalla Lazio contro la Juve. “Questo è il calcio, mancavano 20″ alla fine. Avevamo fatto una buona partita, non avevamo concesso nulla alla Juve e siamo dispiaciuti di aver preso quel gol alla […] L'articolo La delusione di Inzaghi: “Il calcio è spietato, ma ...

Napoli - il tweet - il ragù e la delusione. Per De Laurentiis una sconfitta da cancellare : Un risultato da cancellare in fretta. La sconfitta contro la Roma di ieri ha messo il Napoli a portata di sorpasso da parte della Juventus, che deve recuperare la sfida casalinga con l'Atalanta. ...