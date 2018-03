I dati definitivi dell' affluenza | superiore al 72%

Sma a esordio tardivo - dati positivi per il farmaco : pubblicati i risultati definitivi : pubblicati sul New England Journal of Medicine (Nejm) i risultati definitivi dello studio Cherish di fase 3 sul trattamento con nusinersen dell’atrofia muscolare spinale (Sma) a esordio tardivo . “La pubblicazione dei risultati dello studio Cherish sul Nejm sottolinea i notevoli miglioramenti prodotti da nusinersen sulla funzionalità motoria generale e degli arti superiori nei soggetti con Sma a esordio tardivo . risultati raramente ...

Liberi e Uguali - il codice di ferro per le candidature : limite di 2 mandati - stop ai condannati non definitivi per corruzione : stop a chi abbia già svolto due mandati in Parlamento, salvo “limitate e motivate eccezioni”; un “numero limitato di pluricandidature“; fuori dalle liste le persone arrestate, rinviate a giudizio o condannate per reati di mafia, terrorismo, criminalità organizzata, contro la libertà personale e individuale; esclusi anche i condannati, anche in via non definitiva, per delitti contro la libertà sessuale; peculato, ...