I 5 negozi di moda da non perdere a Firenze

Milano : furti in negozi quadrilatero moda - un arresto e due denunce : Milano, 21 dic. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un cittadino senegalese di 28 anni e indagato in stato di libertà per furto due dipendenti di negozi del quadrilatero della moda di Milano. L’indagine degli agenti dell’ufficio prevenzione generale è stata avviata dopo la denuncia presentata dai