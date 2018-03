Huawei P9 Lite No Brand si aggiorna con un nuovo firmware a inizio marzo 2018

Huawei P9 Lite - arrivano le patch di sicurezza di febbraio 2018 : cosa cambia : Per il momento è affar dei no brand, ma l’ultimo aggiornamento per i Huawei P9 Lite attivi nel nostro paese raggiungerà presto anche […] L'articolo Huawei P9 Lite, arrivano le patch di sicurezza di febbraio 2018: cosa cambia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Prezzo cambio schermo - batteria e non solo su Huawei P8 e P8 Lite fuori garanzia : listino ufficiale : Non sono pochi i possessori di un Huawei P8 e P8 Lite 2015 in Italia. Qual è il Prezzo di ricambi per il display, batteria o altre componenti hardware che necessitano di essere svecchiate sugli esemplari dei due device fuori garanzia? Per non essere colti impreparati di fronte alla richiesta di qualche centro autorizzato e non, ecco che dal sito Huawei Italia raccogliamo i reali costi delle principali unità hardware che possono essere ...

Sorpresona Huawei P8 Lite 2017 : aggiornamento B195 del tutto inatteso - le novità : Arriva inavvertitamente l'aggiornamento B195 per Huawei P8 Lite 2017 no brand Italia, dispositivo apprezzatissimo tra il pubblico, e che gode ancora di una certa efficienza, sia hardware che software. La distribuzione dei vari firmware non si è affatto interrotta per il dispositivo in questione, che resta anche in attesa di ricevere notizie sul fronte Oreo, la versione biscottata dell'OS mobile di Google che potrebbe anche arrivare a bordo ...

Cinguettato il prezzo Huawei P20 - P20 Lite e P20 Pro : Roland Quandt ha parlato : Il cinguettio di Roland Quandt ha appena spifferato quelli che sembrano essere i prezzi ufficiali dei vari device afferenti alla linea Huawei P20. Il primo del trio delle meraviglie, che si identifica col modello standard, dovrebbe arrivare a costare esattamente 679 euro. Il modello meno pretenzioso dal punto di vista economico (anche se non ci sembra comunque essere un prezzo iper-competitivo, almeno volendolo acquistare al day-one) ...

Tre presupposti cruciali per il VoLTE su Huawei P9 Lite dopo la B403 : perché non funziona : Ci siamo appena lasciati alle spalle una settimana caldissima per i possessori di un Huawei P9 Lite, in quanto da un lato c'è stata una pioggia di segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di installare l'aggiornamento B403 a bordo del proprio modello no brand, mentre dall'altro c'è stato anche chi ha iniziato a ricevere la patch successiva, vale a dire la B405. Essendo ancora molto limitati i casi riguardanti il secondo pacchetto ...

Huawei P20 Lite Prezzo basso e caratteristiche : Il successore del Huawei P10 Lite sarà il Huawei P20 Lite Il Prezzo basso e le caratteristiche da primo della classe faranno vendere moltissimi esemplari di smartphone Android. In anticipo sulla presentazione del nuovo telefono Android Huawei P20 Lite oggi vi sveleremo le caratteristiche tecniche Huawei P20 Lite, Prezzo basso Huawei P20 Lite, prestazioni Huawei P20 Lite.

Novità a non finire per Huawei P9 Lite VNS-L21 : occhi puntati sull’aggiornamento B397 : Passi importanti per Huawei P9 Lite VNS-L21, non il modello ufficiale previsto per l'Italia, ma comunque diffuso nel nostro Paese perché distribuito da alcuni e-commerce. Questa volta per il dispositivo è stato disposto il rilascio dell'aggiornamento B397, che segue il precedente B395 con patch di gennaio, di cui vi avevamo parlato ad inizio dello scorso mese. Il pacchetto odierno, di cui per primo ci ha dato notizia il solito ...

Huawei P20 Lite messo a nudo da presunte foto reali nella colorazione blu : Emergono dal web due presunte foto reali di quello che dovrebbe essere Huawei P20 Lite in colorazione blu. Confermate molte delle ipotesi che sono emerse finora riguardo al nuovo smartphone che Huawei presenterà nel corso dell'evento speciale che si terrà il prossimo 27 marzo in Spagna e che vedrà il lancio anche dei nuovi Huawei P20 e Huawei P20 Pro. L'articolo Huawei P20 Lite messo a nudo da presunte foto reali nella colorazione blu è stato ...

Nuovo sguardo al Huawei P20 Lite in blu : conferme notch in stile iPhone X : Il Huawei P20 Lite sarà prima di tutto rivoluzionario per il suo design, davvero non ci sono più dubbi. Qualche giorno fa, abbiamo condiviso una prima immagine del futuro smartphone di fascia media, mettendo in evidenza cornici ridotte all'osso sulla parte frontale ma soprattutto un notch in perfetto stile iPhone X. Ora una nuova immagini condivisa sul canale Twitter @Slashleaks ci conferma la stessa identica direzione intrapresa, Quello che ...

Huawei Mate 10 Lite - ecco come funzionano riconoscimento facciale e lenti AR : Con l'ultimo aggiornamento, oltre alle patch di sicurezza di febbraio, Huawei Mate 10 Lite ha ricevuto lo sblocco con riconoscimento facciale e le lenti AR per i selfie: vediamo più da vicino di cosa si tratta e come funzionano. L'articolo Huawei Mate 10 Lite, ecco come funzionano riconoscimento facciale e lenti AR è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei MATE 10 LITE FACE UNLOCK : HUAWEI MATE 10 LITE L’ultimo aggiornamento di HUAWEI MATE 10 LITE introduce tra le novità, lo sblocco di sicurezza tramite riconoscimento facciale

Giallo sul VoLTE per Huawei P10 Lite Vodafone dopo l’aggiornamento B137 : Si è creata una situazione strana in questi giorni per quanto riguarda i possessori di un Huawei P10 Lite brandizzato Vodafone. In primo luogo, dopo le notizie pubblicate nei giorni scorsi a proposito del nuovo aggiornamento B137 pari a circa 400 MB, bisogna tener conto che nelle ultime ore il fatto che siano aumentate a dismisura le segnalazioni di chi invece può installare la patch B137 Full, il cui peso supera addirittura la soglia dei 2 GB. ...

Verdetti preliminari su Huawei P9 Lite e l’aggiornamento B405 : a cosa serve? : Uno degli smartphone pii attivi di questa settimana e stato senza ombra di dubbio il sempre popolare Huawei P9 Lite. Il motivo? Oltre alla completa (o quasi) distribuzione dell'aggiornamento B403, allo stesso tempo in tanti hanno segnalato la disponibilità della patch B405, come del resto vi avevamo anticipato su queste pagine un paio di giorni fa su queste pagine. Arrivati al 2 marzo, cosa possiamo aspettarci nel concreto dal pacchetto software ...

Prezzo e scheda tecnica Huawei P20 Lite : apparizione su Vodafone Spagna : Apparso nel catalogo di Vodafone Spagna il tanto atteso Huawei P20 Lite, forse, per la sua presunta economicità, il device del trio che suscita più interesse. Il terminale dovrebbe montare un pannello da 5.84 pollici con risoluzione FHD+, il processore Kirin 659, 4 GB di RAM e 64 di storage interno (proprio ieri si era parlato di una base di partenza di 32). A bordo di Huawei P20 Lite una batteria non removibile da 3000 mAh, ed Android Oreo ...