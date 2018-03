Hold : la App che paga chi non usa lo smartphone : La necessità di una disintossicazione dal mondo social e dall'esigenza di essere sempre connessi sembra provenire da più parti. Il dibattito sul tema è molto caldo: nei giorni scorsi due importanti ...

Hold - l'app che ti paga per non usare lo smartphone : Nata in Norvegia, si sta diffondendo in Gran Bretagna. Si avvia il software e parte un timer. E più il tempo passa, più lo studente accumula punti: uno ogni...

Hold è un’app che premia l’utente che non utilizza lo smartphone : Hold è un'applicazione che punta ad aumentare la concentrazione limitando la distrazione causata dal continuo controllo dello smartphone. Ogni volta che è necessario concentrarsi su una determinata attività è sufficiente avviare l'app che elargirà dieci punti ogni venti minuti trascorsi senza utilizzare il dispositivo mobile. L'articolo Hold è un’app che premia l’utente che non utilizza lo smartphone è stato pubblicato per la prima ...