Guillermo Del Toro | Oscar come miglior film Sul palco prende la busta eIl gesto

Oscar 2018 - il doppio trionfo di Guillermo Del Toro con La forma dell’acqua : Poche sorprese agli Oscar 2018 che, a differenza degli anni precedenti, avevano destato poche perplessità con le nomination e ancora più certezze con i pronostici, che si sono rivelati azzeccati. La 90° cerimonia dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha premiato il meglio del cinema del 2017, stabilendo che al top c’è La forma dell’acqua, ultima fatica di Guillermo del Toro, che aveva raccolto la bellezza di tredici ...

Oscar 2018 - l’emozione e la gioia di Guillermo Del Toro : «Io sono un immigrato» : La notte degli Oscar 2018 è stata la notte di Guillermo Del Toro, oltre che del suo La forma dell’acqua. Il regista ha portato a casa la statuetta come miglior regia (e altri tre premi «pesanti»: miglior film, migliore scenografia e quello per la migliore colonna sonora). Ed è salito sul palco visibilmente emozionato. Guillermo, nato nell’ottobre del 1964 a Guadalajara, Messico, è un’anima sensibile. Ama il cinema, la pittura, ...

Oscar 2018 - i vincitori : Guillermo Del Toro trionfa – Miglior regia e miglior film con La Forma dell’Acqua : Stavolta Warren Beatty non sbaglia. La Forma dell’Acqua vince l’Oscar 2018 come miglior film e il suo regista Guillermo Del Toro quello per la miglior regia. Trionfo di un film meraviglioso, di una fiaba pura e dolente, cinematograficamente totalizzante ed eterna, in una serata degli Oscar che si era avviata sul tutto previsto, tutto scontato, tutto molto noioso. La cerimonia targata Jimmy Kimmel è stata una delle più soporifere e sottotono ...

Oscar : 4 statuette a Guillermo Del Toro - una va anche a Ivory per Guadagnino : La serata degli Oscar 2018 ha rispettato tutti i pronostici dei bookmakers e non riservato sorprese. Tutto come previsto alla vigilia: il vero vincitore è stato 'La Forma dell'acqua' di Guillermo del ...

Oscar miglior regia Guillermo Del Toro : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Oscar per la miglior regia a Guillermo del Toro per La forma dell'acqua. E' la quarta nomination ma è la prima volta che vince l'Oscar. Il film ha vinto anche il Leone d'oro a ...

Oscar 2018 come Miglior film a "La forma dell'acqua" : "Trasformate in storie". Guillermo Del Toro vince anche la miglior regia : "La forma dell'acqua" ha vinto l'Oscar come miglior film. In totale la pellicola si è aggiudicata 4 statuette questa sera. Delusione per l'Italia che era in corsa con "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino. Ad annunciare il trionfatore, anche in questa edizione Warren Beatty e Faye Dunway che lo scorso anno avevano letto il nome sbagliato. La pellicola ha concorso con 13 nomination - il film con maggiori candidature in questa edizione ...

Oscar 2018 - Chiamami col tuo nome/ Il party di Armani ‘lancia’ “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro : Oscar 2018: Luca Guadagnino rappresenta l'Italia del cinema in corsa per ben 4 statuette con il film "Chiamami col tuo nome", poche possibilità di vittoria per lui...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 12:09:00 GMT)

Recensione : “La forma dell’acqua” un altro mondo parallelo nella fiaba cinematografica di Guillermo Del Toro : In un universo privo di tempo e di leggi, una principessa senza voce diviene protagonista di una splendida fiaba che le permetterà di trovare l’amore della sua vita, un amore puro ed essenziale ostacolato da un terribile mostro. Comincia in questo modo l’intenso e nuovo racconto incantato del regista visionario Guillermo del Toro, una fiaba cinematografica capace di approdare agli Oscar del 4 marzo con ben tredici nominations. La storia narrata ...

C è un italiano dietro all uomo pesce di Guillermo Del Toro - Cinema - Spettacoli : Se quegli occhi scuri rimangono nel cuore dello spettatore, se quella pelle squamosa s'illumina quando lui si emoziona, se Sally Hawkins può in modo credibile , sempre di fantasy parliamo, innamorarsi ...

Guillermo Del Toro - "La forma dell'acqua" è un plagio?/ Oscar 2018 : una finzione creata ad arte? : "La forma dell'acqua" di Guillermo Del Toro è un plagio? Verso gli Oscar 2018: David Zindel ha denunciato il regista per aver copiato il lavoro del padre "Let me hear your whisper"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 21:30:00 GMT)

La Forma dell'Acqua - di Guillermo Del Toro. Diversità e amore - tra realtà e fantasia : La Forma dell'Acqua , The Shape of Water, , l'ultimofilmdi Guillermo del Toro , che ha ottenuto già il Leone d'Oro a Venezia nel 2017, candidato a 13 Premi Oscar, sta riscuotendo grande successo di ...

Oscar 2018 - accuse di plagio a Guillermo Del Toro per La forma dell’acqua. David Zindel : “Più di 60 somiglianze con commedia di mio padre” : A una settimana dalla notte degli Oscar, il film La forma dell’Acqua, candidato a 13 statuette e dato per favorito, è accusato di plagio. A lanciare le accuse è David Zindel, figlio dello scrittore e drammaturgo premio Pulitzer Paul Zindel, secondo cui Guillermo del Toro avrebbe copiato una storia scritta dal padre nel 1969. Zindel ha avviato un’azione legale a Los Angeles citando non solo il regista, ma anche il produttore Daniel ...