GREY' S ANATOMY 14 Al via la seconda metà di stagione Anticipazioni del 5 marzo e new

Jaina Lee Ortiz in Station 19 coi consigli di Ellen Pompeo di GREY’s Anatomy : “Tra Andy e Meredith sorellanza istantanea” : Il ruolo da protagonista di Jaina Lee Ortiz in Station 19 è stato presentato nel crossover della nuova serie ABC con Grey's Anatomy, di cui la nuova scommessa di casa ShondaLand rappresenta uno spin-off. La stazione 19 dei pompieri di Seattle è la location in cui si svolge la trama dell'omonima serie nata da una costola del longevo medical drama, che farà il suo debutto ufficiale giovedì 22 marzo: la fittizia Station 19 è a soli tre isolati ...

Serie Tv - «The Resident» : Logan sfida «GREY’s Anatomy» : Prendete Logan Huntzberger di Una mamma per amica e mettetelo a lavorare nelle corsie del Grey Sloan Memorial Hospital. La formula di The Resident, il nuovo medical drama in onda su FoxLife dal 5 marzo, è più o meno questa. LEGGI ANCHESerie Tv, «Here and Now»: multietnici, progressisti e nevrotici La Serie è ambientata nel Chastain Park Memorial Hospital e schiera come protagonista Matt Czuchry, l’ex playboy miliardario che ha spezzato più ...

Nuove nozze e cicogna per il cast di GREY’s Anatomy 14 - Kevin McKidd ha sposato Arielle Goldrath (foto) : Kevin McKidd di Grey's Anatomy 14 si è sposato di nuovo e aspetta un bambino dalla sua nuova sposa: la star del medical drama di ABC, volto fisso del cast dalla quinta stagione nei panni del dottor Owen Hunt, ha annunciato sul suo sito web di essere convolato a nozze con la giovane fidanzata Arielle Goldrath, che è in dolce attesa. La chef renderà padre McKidd per la terza volta: l'attore 44enne, che è stato sposato con Jane Parker per 17 ...

GREY’s Anatomy 14×13 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×13 You Really Got a Hold on Me va in onda giovedì 8 marzo 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×13: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della tredicesima stagione si intitola You Really Got a Hold ...

GREY’s Anatomy 14×14 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×14 Games People Play va in onda giovedì 8 marzo 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×14: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Games People Play, ossia ...

Il crossover tra GREY’s Anatomy e Station 19 lancia Andy Herrera nell’episodio 14×13 - tra risate e riflessione (video) : L'atteso crossover tra Grey's Anatomy e Station 19 è l'occasione per lanciare la protagonista dello spin-off del medical drama: l'episodio 14x13 finge da backdoor pilot per la nuova serie di Shonda Rhimes. Andy Herrera si presenta dentro l'ambulanza, la sua mano all'interno del torace di un paziente che rischia un'emorragia. Non è la prima volta che Grey's Anatomy si trova ad affrontare una situazione delicata come questa, dove ogni movimento ...

Nuove coppie in GREY’s Anatomy 14×14 - anticipazioni trama e promo : Maggie e Jackson stanno insieme? : Dopo il blackdoor pilot del primo marzo che ha introdotto al pubblico di ABC i personaggi dello spin-off sui pompieri Station 19, con Grey's Anatomy 14×14 in onda negli Stati Uniti giovedì 8 marzo si torna a raccontare l'ordinaria amministrazione del Grey Sloan Memorial Hospital e le circonvoluzioni sentimentali dei suoi medici. Il prossimo episodio della serie tv di Shonda Rhimes si intitola Games People Play, è stato scritto da Jason Ganzel ...

GREY's Anatomy? Secondo uno studio ci dà un'idea fasulla della medicina : La scienza miracolosa e rapida dei medical drama ingenera false aspettative. E non ci fa apprezzare gli sforzi , reali, dei medici. I risultati di uno studio americano

GREY's Anatomy illude i pazienti - lo dice una ricerca americana : Grey's Anatomy, uno dei medical drama più amati e seguiti di sempre, dopo 14 stagioni finisce sul banco degli imputati. Perchè? Crea false aspettative ed illude i pazienti poiché offrirebbe ai telespettatori una visione alquanto distorta della realtà sanitaria. Nella serie, ad esempio, gli specialisti diagnosticano immediatamente, e con estrema facilità, le più disparate patologie. Inoltre, si mostrano pazienti gravissimi curati velocemente e ...

In GREY’s Anatomy 14 torna il fantasma di Ellis GREY - svelata la trama dell’episodio 14×15 diretto da Ellen Pompeo : Dopo averla già rivista nella visione di Meredith nel 300° episodio mentre applaudiva l'Harper Avery conquistato dalla figlia, Ellis Grey torna al centro di Grey's Anatomy 14 grazie ad una new entry molto attesa. ABC ha svelato la trama dell'episodio 14x15 del medical drama, dal titolo Old Scars, Future Hearts, in onda negli Stati Uniti il 15 marzo. Tra le guest star del quindicesimo episodio di questa stagione c'è Rachel Ticotin, che ...

Jesse Williams di GREY’s Anatomy polemico sul racconto razzista delle sparatorie : “I neri sono discriminati” (video) : Jesse Williams di Grey's Anatomy continua la sua missione di attivista per il movimento Black Lives Matter, che coniuga ormai da tempo con la professione di attore. L'interprete afroamericano di Jackson Avery in Grey's Anatomy è apparso nel programma The View, il 23 febbraio, chiamato ad esprimersi sulla calda attualità dopo i fatti di Parkland. Secondo l'attore, la copertura mediatica della recente strage in una scuola in Florida conferma ...

Gli scienziati contro GREY's Anatomy : "I pazienti guariscono troppo velocemente. False aspettative" : Guarigioni troppo veloci e il rischio di creare aspettative irrealistiche nei pazienti. Con queste accuse finisce sul banco degli imputati a livello scientifico Grey's Anatomy, una delle serie tv più amate, giunta alla quattordicesima edizione.Secondo uno studio del Dignity Health St. Joseph's Hospital and Medical Center di Phoenix in Arizona, pubblicato online sulla rivista Trauma Surgery & Acute Care Open, mentre molte serie TV ...

Ecco The Resident - l'anti GREY's anatomy. Il lato oscuro dei medici diventa una serie tv : da Los AngelesDa ER a Grey's Anatomy, i «medical drama» hanno sempre esercitato un grande fascino sul pubblico televisivo.Quello che Foxlife propone con il suo nuovo show, The Resident, in onda dal 5 marzo in prima serata, è qualcosa di diverso: The Resident è il lato oscuro della sanità americana messo a nudo. È, come è stato sottolineato dalla critica USA, «l'anti-Grey's Anatomy». La ...

Ecco «The Resident» - l'anti «GREY's anatomy» Il lato oscuro dei medici diventa una serie tv : Matteo Ghidoni da Los Angeles Da ER a Grey's Anatomy, i «medical drama» hanno sempre esercitato un grande fascino sul pubblico televisivo. Quello che Foxlife propone con il suo nuovo show, The ...