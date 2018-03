Grazie papà per i consigli Eros | facciamo un duetto?

“Grazie per le vostre preghiere”. Lutto gravissimo per il papà dei Robinson. Un’altra enorme tragedia sconvolge la famiglia di Bill Cosby. La notizia è venuta fuori solo ora - a tre giorni dalla sua morte : Lutto gravissimo per Bill Cosby, indimenticabile star della sit-com I Robinson. L’attore, che suo malgrado è noto anche per le numerose accuse di molestie sessuali ai danni di 60 donne – fatti che sarebbero avvenuti fra il 1965 e il 2008 -, ha perso un’altra figlia. La notizia è apparsa sui siti americani lunedì 26 febbraio, ma la scomparsa della donna era avvenuta già da tre giorni. Aveva solo 44 anni Ensa e, stando a quanto ...

Migranti - Papa : Grazie a Italia generosa : Tra gli altri punti toccati, l'urgenza di trovare una soluzione politica che renda possibile la presenza di due Stati indipendenti"tra israeliani e palestinesi,e la necessità di"sostenere ogni ...

Papa Francesco : "Sui migranti Grazie all'ItaliaSono persone - basta alimentare le paure" : Secondo Bergoglio "oggi si parla molto di migranti e migrazioni, talvolta solo per suscitare paure ancestrali". E ancora: "Desidero esprimere particolare gratitudine all'Italia che ha mostrato un cuore aperto e generoso, senza chiusure": Su Gerusalemme: "Si mantenga lo status quo".

Il Papa : «Il 2017 sprecato con il degrado umano - sociale e ambientale». E ai romani : «Grazie a chi guida piano» : Nel tradizionale Te Deum di fine anno Francesco parla contro l’«orgoglio recidivo e assurdo» causa delle guerre e «le piccole e grandi offese alla vita, alla verità, alla fraternità». Ma nei Vespri ringrazia anche i romani che «amano e proteggono la città»

Papa Francesco : «Il 2017 ferito da degrado e ingiustizie. Grazie a chi ama Roma senza piangersi addosso» : Questo 2017, «che Dio ci aveva donato integro e sano, noi umani l'abbiamo in tanti modi sciupato e ferito con opere di morte, con menzogne e ingiustizie». Lo ha detto il Papa...

Le comunità arabe al Papa : Grazie per Gerusalemme : Le comunità arabe hanno ringraziato Papa Francesco per la posizione assunta dalla Santa Sede relativamente alla questione di Gerusalemme capitale d'Israele. Secondo quanto riportato da AskaNews - infatti - una parte del mondo arabo in Italia – Co-mai e il ‘Movimento Uniti per Unire' - ha risposto con favore all'appello del Pontefice: un intervento - quello del pontefice - che ha chiesto di mantenere lo status ...

SYLVIE LUBAMBA/ Ho trovato la fede in carcere Grazie a Papa Francesco : Dio ha avuto misericordia di me : SYLVIE LUBAMBA, la showgirl è uscita dal carcere il 25 dicembre e intervistata dal settimanale Spy si dice rinata grazie alla fede e all'incontro con Papa Francesco a Rebibbia(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:05:00 GMT)

Papa - Grazie a chi mi ha mandato auguri : (ANSA) - ROMA, 26 DIC - "In queste settimane ho ricevuto tanti messaggi augurali. Non essendomi possibile rispondere a ciascuno, esprimo oggi a tutti il mio sentito ringraziamento, specialmente per il ...

