Governance Serie A | Malagò punta a chiudere entro metà marzo

Serie A - assemblea deserta in Lega - slitta il rinnovo della Governance : slitta di nuovo il rinnovo della governance della Lega Serie A, senza vertici da quasi un anno. È andata deserta e non si è nemmeno costituita l'assemblea elettiva convocata per oggi alle 11 su ...

Secondo il commissario straordinario della Figc Prima di ripensare il format del campionato la Serie A deve darsi un nuovo vertice.

LEGA SERIE A & DIRITTI tv: Candidato Figc, governance e asta, è caos totale. Anche Sky e Mediaset rischiano, la società MediaPro potrebbe innescare una rivoluzione.

Lega Serie A - ancora una fumata nera sulla Governance. E i diritti tv 2019-21 non vengono assegnati : MILANO - Caos sui diritti tv. L'Assemblea della Lega Serie A, infatti, dopo aver valutato le offerte ricevute al termine della trattativa privata, ha deciso di non assegnare alcun pacchetto per i ...

Lega Serie A - ancora una fumata nera sulla Governance : MILANO - Mentre è ancora in corso l'assemblea della Lega Serie A, iniziata con 4 ore di ritardo e con all'ordine del giorno l'assegnazione dei diritti tv e la scelta della governance, c'è già un ...