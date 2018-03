Golf | WGC Mexico | Mickelson nella leggenda Molinari chiude 25°

Golf - WGC Mexico : Molinari stabile al 32° posto. Sharma vede la vittoria : WGC Mexico , LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA ESCLUSIVA E IN ALTA DEFINIZIONE SU SKY: Domenica 4 marzo: dalle 19 alle 24 , Sky Sport 2 HD, Commento di Silvio Grappasonni, Nicola Pomponi e Roberto Zappa ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Shubhankar Sharma mantiene la vetta a un giro dalla fine. Hatton e Mickelson alle sue spalle - Francesco Molinari sempre 32° : Shubhankar Sharma mantiene la vetta del WGC-Mexico Championship a un giro dalla fine. Il giocatore indiano, 21 anni, al debutto in un torneo di questo livello, ha giocato con grande freddezza e a 18 buche dalla fine è nella migliore posizione possibile per vincere. Sharma ha condotto un giro magistrale, perché ha saputo reagire bene alle difficoltà: sulla sua carta ci sono infatti tre bogey ma soprattutto cinque birdie (69, 2 sotto il par), per ...