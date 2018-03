Gli Oscar 2018 in tre minuti

DaGli Oscar 2018 alle passerelle di moda : ecco perché il 'neo-femminile' sarà la prossima tendenza : Dopo il bianco e nero scelto dalle dive per supportare il movimento #Metoo, il cinema di Hollywood e il mondo inero riscoprono il colore della femminilità. È un tecnicolor di libertà, ingiudicabile, ...

Da Frozen a Coco - Remember Me è la Miglior Canzone Originale aGli Oscar 2018 (video) : i premi musicali : Nell'edizione che ha visto il trionfo assoluto de La forma dell'acqua, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez sono riusciti a strappare la statuetta per la Migliore Canzone Originale agli Oscar 2018 con la loro traccia Remember Me per il film Coco. Gli Academy Awards hanno premiato il brano colonna sonora della pellicola diretta da Lee Unkrich e co-diretta da Adrian Molina, che a sua volta ha vinto l'Oscar come Miglior film d'animazione. Si ...

Meglio scommettere sulla Notte deGli Oscar che sui risultati elettorali. Qualche vittoria la puoi perfino spuntare : Sospetto che più di qualcuno, come me, abbia fatto mattina con gli Oscar soprattutto per rinviare l'impatto con i risultati elettorali. Non si può baloccarsi con il maxi show hollywoodiano alla svolta dei 90 anni senza provare a riempire al buio, cioè prima, tutte le caselle delle statuette.Ho dovuto correggere solo due titoli. Ma non mi dispiace. In tanti abbiamo sognato un "coup de theatre" che facesse trionfare a sorpresa ...

I miGliori momenti deGli Oscar : Le cose rilevanti e divertenti della notte degli Oscar, per chi dormiva o "aspettava i dati reali" The post I migliori momenti degli Oscar appeared first on Il Post.

Oscar 2018 - tutti i premi. MiGlior film e regia a La forma dell'acqua. Italia - piccola soddisfazione : Notte degli Oscar, tutti i premi. Il Miglior film è La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, piccola soddisfazione per l'Italia con Luca Guadagnino: il suo Chiamami col tuo nome...

Notte deGli Oscar. Trionfa "La forma dell'acqua". Italia premiata a metà : Alla 90esima edizione degli Oscar , ha Trionfato il super favorito la ' forma dell'acqua ' di Guillermo del Toro, vincendo come miglior film . Vantava ben 13 nomination ed aveva già vinto il Leone d'...

Basket - Kobe Bryant vince il Premio Oscar! Dear Basketball è il miGlior corto animato : Kobe Bryant ha vinto il Premio Oscar. Nella notte delle stelle di Hollywood c’è stato spazio anche per la leggenda del Basket che ha trionfato nella categoria dei “corti animati” con Dear Basketball. Con quelle due parole il cestista iniziò la lettera in cui annunciava il suo ritiro e da lì è nato un corto disegnato da Glen Keane, famoso per aver messo mano a grandi classici come La Bella e la Bestia, Aladin, Tarzan, ...

Oscar 2018 : tutti i vincitori - Chiamami col tuo nome è MiGlior sceneggiatura non originale : ... Missouri Willem Dafoe - Un sogno chiamato Florida Woody Harrelson - Tre manifesti a Ebbing, Missouri Richard Jenkins - The Shape of Water Christopher Plummer - tutti i soldi del mondo Miglior ...

Oscar 2018 - trionfa Kobe Bryant. MiGlior film "La forma dell'acqua" : Mentre saliva le scale del palcoscenico del Kodak Theater, Kobe Bryant si è commosso. Spontaneo, nonostante si trovasse in un mondo per lui totalmente nuovo. Lui, star del basket per tutta una vita, ora ha acceso di colpo la sua stella anche qui a Hollywood. La lettera con cui annunciava il suo ritiro, che iniziava ...

Kobe Bryant e un po' di Italia nella Notte deGli Oscar - ecco tutti i vincitori : Racconta la banale storia di un ragazzo dalle origini umili che si ritrova catapultato, grazie alle sue qualità, nel mondo del calcio inglese che conta, nelle fila del Newcastle . Una trama tutt'...

Notte deGli Oscar. Trionfa La forma dell'acqua. Italia premiata a metà : Alla 90esima edizione degli Oscar, ha Trionfato il super favorito la "forma dell'acqua" di Guillermo del Toro, vincendo come miglior film. Vantava ben 13 nomination ed aveva già vinto il Leone d'Oro all'ultima Mostra del cinema di Venezia e il Golden Globe per la regia. Il regista messicano ideatore di creativi universi immaginativi ha voluto realizzare una leggenda senza tempo miscelando il tema dell'amore ...

La lista di tutti i vincitori deGli Oscar 2018 : Nella 90esima edizione dei premi, "La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro ha vinto l'Oscar per il Miglior film The post La lista di tutti i vincitori degli Oscar 2018 appeared first on Il Post.

Frances McDormand ha avuto una standing ovation aGli Oscar dicendo solo queste due parole : "inclusion rider" : "Tutte abbiamo storie da raccontare e progetti da finanziare. Non parlateci di questa cosa alle feste di stasera. Invitateci nel vostro ufficio tra un paio di giorni o venite al nostro, come credete meglio, e vi diremo tutto". E' di Frances McDomrand il discorso più applaudito agli Oscar 2018. Salita sul palco per ritirare la statuetta come migliore attrice, la protagonista di "Tre Manifesti a Ebbing, Missouri" si è rivolta alla ...

Foto dal backstage deGli Oscar : Raccontano un altro pezzo della serata, fatta di mani strette forti, sigarette e qualche snack The post Foto dal backstage degli Oscar appeared first on Il Post.