Gli italiani delusi dalle urne su Twitter lanciano #italyisoverparty | Foto

"DaGli italiani un supersonico Vaffa all'Ancien Régime". Travaglio e altri editorialisti sul voto : "Ieri gli italiani, eroicamente in fila al freddo, anche per ore, nel tentativo di votare con la legge elettorale più demenziale del mondo, hanno urlato un gigantesco, supersonico Vaffa all'Ancien Régime che per mesi aveva tentato di convincerli a restarsene a casa, tanto non sarebbe cambiato nulla e ci saremmo ritrovati il solito governo Gentiloni". Esordisce così, in un editoriale sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Il voto deGli italiani all'estero : le Iene smascherano la truffa : 'Ecco come stanno truccando le elezioni'' - 3000 schede truccate: il programma 'Le Iene' stasera manderà in onda un servizio che smaschera il sistema per corrompere il voto degli italiani all'estero. Come? In una tipografia di Colonia arriva una persona dalla Svizzera che lavora per uno dei politici candidati nelle liste degli italiani all'estero e che vuole comprare migliaia di schede elettorali. Il ...

Caos a Castelnuovo di Porto per lo spoglio delle schede deGli italiani all'estero : Molta confusione e contestazioni da parte di alcuni presidenti, segretari e scrutatori a cui non sono ancora stati assegnati i seggi -

Napoletani scomparsi in Messico - i 4 poliziotti arrestati hanno confessato : “Abbiamo consegnato Gli italiani alla gang” : hanno confessato loro stessi di aver consegnato i tre Napoletani scomparsi in Messico dal 31 gennaio scorso a una gang locale. Ecco perché nei giorni scorsi quattro agenti della polizia locale di Tecalitlan (nel sud dello stato di Jalisco), tra cui una donna, sono stati arrestati con l’accusa di sparizione forzata in collegamento al caso di Raffaele Russo, 60 anni del figlio Antonio, di 25 anni e del nipote Vincenzo Cimmino, 29. I quattro ...

Gli italiani costruiranno il maxi-ponte in Danimarca : 6 - 5 chilometri con corsia per le bici : MILANO - In Italia abbiamo da poco approvato la legge quadro sulla ciclabilità che dovrebbe dare un impulso alle due ruote a pedali. In Danimarca è tutto già molto reale. Basta vedere come vengono ...

Gli italiani al voto - lunghe file ai seggi e problemi sulle schede : Roma, 4 mar. , askanews, Si sono aperte con lunghe file in varie sezioni e problemi sulle schede in qualche seggio le votazioni per le elezioni politiche 2018. Le urne sono aperte in tutta Italia fino ...

Alle 12 ha votato il 19 - 3% deGli italiani - nel 2013 era il 14 - 9% : Alle 12 si profila un'affluenza Alle urne di poco superiore al 19%, stando ai dati giunti da 6.755 comuni su 7.958, l'85% del totale. Il dato dei votanti è rilevato in tempo reale dal Viminale sul sito Eligendo. Superiore alla media l'affluenza nei comuni del Veneto e Emilia Romagna (oltre 22%), di Toscana, Liguria e Lombardia (oltre 21%), al di sotto nel Lazio e in Campania (oltre 16%). In Calabria e in Sicilia ...

Omicidio Kuciak - rilasciati Gli italiani arrestati : ... che non tengono conto del fatto che i sistemi criminali di tipo mafioso gestiscono ampie fette di economia sommersa, come tale difficilmente trattabile, quale strumento di diretto condizionamento ...

Slovacchia - liberi Gli italiani. Polemica Bratislava-Roma : liberi tutti. A neanche una settimana dal ritrovamento del cadavere del 27enne reporter Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnirova le indagini sul duplice assassinio sembrano pronte a ...

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani A Palermo ristampate nella notte 200mila schede - erano nei seggi sbaGliati. Proteste deGli elettori E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

