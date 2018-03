GIUCAS CASELLA Sospeso dal reality | i fan chiedono il suo rientro Isola dei Famosi 2018

STEFANO DE MARTINO / Il saluto speciale per GIUCAS CASELLA e la confessione sulle nomination (Verissimo) : Il ballerino STEFANO De MARTINO, ospite questo pomeriggio a Verissimo, racconta l’esperienza a L’Isola dei Famosi ed in particolare il suo rituale post puntata.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:00:00 GMT)

“Non cosciente”. Isola dei famosi - le immagini choc di Francesca Cipriani. La naufraga in una scena surreale. “Guardate che fanno col suo corpo”. E GIUCAS CASELLA fuori di sé : “Mi viene da piangere…” : Sull’Isola dei famosi, tra uno scandalo e l’altro, nascono anche dei bei rapporti d’amicizia. Vuoi la convivenza coatta in condizioni precarie, vuoi il tento tempo passato assieme, tra i naufraghi si sono instaurati dei rapporti sinceri. Tra questi c’è quello nato tra i due personaggio più ‘strambi’, cioè Giucas Casella e Francesca Cipriani. La pupa e il mentalista hanno regalato in queste settimane dei ...

Isola dei famosi - GIUCAS CASELLA ipnotizza in diretta Francesca Cipriani : stavolta è tutto vero : Francesca Cipriani va in catalessi. E' stato Giucas Casella , all' Isola dei famosi , a ridurla in quello stato, un esperimento che sembra assolutamente riuscito. 'Non sarai cosciente', esordisce ...

Isola dei Famosi : nuovi dettagli sul Canna-Gate - contro Monte - - GIUCAS CASELLA torna a casa - Paola Di Benedetto eliminata E i naufraghi ... : L'Isola dei Famosi perde definitivamente Giucas Casella , dopo l'infortunio di settimana scorsa - GUARDA , e anche la super sexy Paola Di Benedetto , GUARDA , , eliminata al televoto. Ma, come ...

GIUCAS CASELLA si ritira dall’Isola dei famosi : AGGIORNAMENTO 27 FEBBRAIO Giucas Casella abbandona il reality per motivi di salute. *** Giucas Casella forse si ritira dall’Isola dei famosi, l’annuncio in diretta nella puntata di martedì 20 febbraio su Canale 5. Giucas Casella deve lasciare L’isola dei famosi? Alessia Marcuzzi rivela “un problema di salute che pregiudica la sua permanenza all‘Isola, nulla di […] L'articolo Giucas Casella si ritira ...

SIMONE BARBATO/ Video - la cotta per Elena Morali e i siparietti con GIUCAS CASELLA (Isola dei famosi 2018) : SIMONE BARBATO è uno dei protagonisti dell'Isola dei famosi 2018 e sta facendo discutere il pubblico per la sua amicizia particolare con Elena Morali, l'ex Pupa e Secchione. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Isola dei famosi - anticipazioni puntata 27 febbraio : nuovi ingressi - eliminazione - GIUCAS CASELLA chi ipnotizzerà? : L’Isola dei famosi 13, la sesta puntata in onda martedì 27 febbraio dalle 21.30 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi conduttrice, Stefano De Martino inviato in Honduras, Daniele Bossari e Mara Venier opinionisti e le incursioni della Gialappa’s Band in diretta. Ecco cosa succederà. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia […] L'articolo Isola dei famosi, anticipazioni puntata 27 febbraio: ...

Isola dei famosi - cannabis-gate : da GIUCAS CASELLA le parole definitive : Striscia La Notizia non si placa. Il tg di Antonio Ricci torna a bomba sul caso delle canne o presunte tali all' Isola dei famosi grazie alla segnalazione di un telespettatore che ha fatto notare come ...

