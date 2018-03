Girare l'Europa in treno gratis : l'idea dell'Ue per i 18enni : Interrail gratuito per tutti i neo maggiorenni. Non è ancora una realtà, ma ci siamo quasi: la Commissione europea ha stanziato 12 milioni di euro per dare corpo alla proposta del Parlamento europeo, ...

