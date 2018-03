Giappone : ong - poche donne in Parlamento : E' quanto emerge dall'indagine dell'associazione 'Unione Inter-Parlamentare' , Ipu, , con sede a Ginevra, che ha pubblicato la lista di 193 Paesi nel mondo, indicando la percentuale di donne elette a ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone supera la Gran Bretagna e conquista una storica medaglia di bronzo : Il Giappone conquista una storica medaglia di bronzo nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra formata da Satsuki Fujisawa, Chinami Yoshida, Yumi Suzuki, Yurika Yoshida (e la riserva Mari Motohashi) ha battuto la Gran Bretagna di Eve Muirhead per 5-3, regalando così la prima medaglia olimpica in questo sport al proprio paese. Una partita estremamente equilibrata nella prima parte, infatti è arrivata una ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia si giocheranno l’oro - superate Giappone e Gran Bretagna : La Corea del Sud vola in finale nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà una storica medaglia d’oro con la Svezia. Le padrone di casa hanno battuto il Giappone per 8-7, mentre le scandinave hanno superato la Gran Bretagna per 10-5. La storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone è stata equilibrata e combattuta fino all’ultima stone. Le padrone di casa aprono benissimo con tre punti e poi le due ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone - nell’altra sfida si affrontano Gran Bretagna e Svezia : Il round robin del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang si è chiuso con dei verdetti in parte sorprendenti e le quattro semifinaliste saranno Corea del Sud, Svezia, Gran Bretagna e Giappone. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dalla storica sfida tra Corea del Sud e Giappone, visto che per entrambe si tratta della prima semifinale in una rassegna ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia chiudono con un’altra vittoria - il Giappone perde ma va comunque in semifinale : Il Giappone è l’ultima semifinalista del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà le medaglie con Corea del Sud, Svezia e Gran Bretagna, che erano già sicure della qualificazione. Le padrone di casa della Corea del Sud continuano il loro straordinario torneo, dominando anche l’ultimo match con la Danimarca e chiudendo quindi prime in classifica. La squadra capitanata dalla skip Kim Eunjung ha battuto le ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegnano le medaglie nei team-pursuit. Titoli per Norvegia al maschile e Giappone al femminile - Italia maschile squalificata : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Giappone sorprende l’Olanda nella finale per l’oro. Gli Stati Uniti conquistano il bronzo : E’ il Giappone a sorridere nella finale per l’oro dello Speed skating femminile ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Miho Takagi, Ayano Sato e Nana Takagi si sono imposte con il nuovo record olimpico di 2’53″89, sorprendendo le favorite olandesi, campionesse in carica. Un incedere molto consistente quelle delle atlete del Sol Levante che, negli ultimi giri, sono riuscite a piegare Ireen Wust, Marrit Leenstra ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Olanda e Giappone le favorite nel team pursuit femminile : Il Gangneung Oval domani sarà teatro delle finali delle prove di inseguimento a squadre (maschili e femminili) e come al solito l’Olanda, nazionale dominante in questa rassegna olimpica cercherà di dominare la scena. Gli orange, infatti, sia con il terzetto degli uomini che con quello delle donne hanno concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso ed aumentare il sostanzioso bottino di medaglie ottenute in questi Giochi che ammonta ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : vittorie fondamentali per Stati Uniti e Giappone che tornano in corsa per le semifinali : L’undicesima sessione del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ha portato due vittorie fondamentali a Stati Uniti e Giappone, che superano rispettivamente Svizzera e Danimarca e tornano in corsa per le semifinali. L’Italia ha invece chiuso in bellezza il suo torneo, con la vittoria per 6-4 con la Norvegia. Gli Stati Uniti di John Shuster si confermano la mina vagante del torneo e riescono a battere a sopresa anche ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone batte la Svezia e la raggiunge al secondo posto - vittorie importanti anche per Stati Uniti e Gran Bretagna : Il Giappone supera la Svezia nella nona sessione e ora le due squadre sono appaiate in seconda posizione nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. vittorie importanti anche per Stati Uniti e Gran Bretagna che salgono al quarto posto e tornano così pienamente in corsa per semifinali. Giornata quindi da dimenticare per la Svezia di Anna Hasselborg che, dopo la sconfitta con la Corea del Sud, viene battuta anche dal ...

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Anna Gasser la migliore nelle qualificazioni del Big Air! È già battaglia con le Giapponesi Fujimori e Iwabuchi : Anna Gasser ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni del Big Air a PyeongChang 2018. L’austriaca è la grande favorita, campionessa mondiale in carica e vincitrice delle ultime due Coppe del Mondo, e ha fatto valere la sua legge nelle due run. Nella seconda, infatti, ha ottenuto 98.00, piazzandosi davanti a tutte nella qualificazione che ha premiato le migliori 12 con l’accesso alla finale di venerdì. Gasser è stata ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i quarti di finale del team pursuit femminile. Giappone favorito numero uno : Dopo la delusione odierna nel team pursuit maschile, con l’Italia che correrà per il quinto posto, domani toccherà alle donne cimentarsi nella stessa specialità dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella giornata di domani però, quando saranno in programma i quarti di finale, non ci sarà in gara l’Italia. La selezione favorita numero uno è quella del Giappone, vincente in tutte e tre le tappe di Coppa del ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia imbattuta al comando - Giappone e Corea sognano : La Svezia continua a guidare la classifica del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le scandinave infilano la quinta vittoria consecutiva battendo la Gran Bretagna per 8-6 all’extra-end. Hasselborg e compagne volano sul 6-4 al termine della nona frazione ma una grande giocata di Muirhead permette alle britanniche di giocarsi tutto al supplementare dove però la Svezia si dimostra superiore. Le gialle ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Giappone affianca la Svezia in testa - Corea batte Gran Bretagna! : Il Giappone affianca la Svezia in testa al torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Fujisawa e compagne hanno infilato la quarta vittoria in questa rassegna a cinque cerchi (anche se hanno giocato una partita in più rispetto alle scandinave): le atlete olimpiche di Russia si sono dovute arrendere per 10-5 al termine della nona frazione quando una Grande giocata della skip ha regalato un fondamentale 2-0 che, ...