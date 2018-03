Francesca Fioretti | fidanzata di Davide Astori La passione per i viaggi | l’ultimo con la

Morto Davide Astori : il difensore lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba. Il procuratore di Udine : strano l'infarto in un atleta sano e monitorato Rinviata l'intera giornata di campionato : Come annunciato in tarda mattinata da leggo.it il calcio italiano, sotto choc per la morte di Davide Astori, ha deciso di fermarsi: ufficialmente rinviate tutte le gare di oggi valide per la...

Morto Astori - la fidanzata Francesca Fioretti scriveva : "Ti amo - sei il mio sole" : Sotto i post dell'ex gieffina ora si leggono solo messaggi di cordoglio degli amici del mondo dello spettacolo: ' Non siamo niente. Sono sconvolto. Povera Francy, mamma, compagna e amica ', scrive il ...

Davide Astori - l'ultimo post su Instagram della compagna Francesca Fioretti con la figlia : 'Sei la mia Vittoria' : La morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio italiano e non solo. Il difensore della Fiorentina era fidanzato con Francesca Fioretti , ex concorrente del Grande Fratello , e i due avevano avuto una figlia, Vittoria , che ora ha ...

Francesca Fioretti - chi è la compagna di Davide Astori : Davide Astori è morto a 31 anni lasciando sotto choc il mondo del calcio intero. Il difensore della Fiorentina era fidanzato con Francesca Fioretti , l'ex modella con un passato in tv al Grande Fratello e a Pechino Express. LEGGI ANCHE ---> L'ultimo post ...

“Francesca Fioretti aveva trovato in Davide Astori il compagno ideale” : parla Ivan Zazzaroni : Davide Astori morto, Ivan Zazzaroni ricorda il calciatore della Fiorentina e la compagna Francesca Fioretti durante Domenica In del 4 marzo su Rai1. Ivan Zazzaroni ricorda Davide Astori e il rapporto con Francesca Fioretti a Domenica In “Io conoscevo bene Davide, era un ragazzo estremamente attento, molto serio e perbene, sveglio, uno che amava crescere”, […] L'articolo “Francesca Fioretti aveva trovato in Davide Astori ...

Morte Davide Astori : chi è la compagna Francesca Fioretti : La tragedia ha sconvolto il mondo dello sport e del calcio. La Morte improvvisa di Davide Astori. Che aveva 31 anni, era un calciatore, ma anche un compagno e un padre. Innamoratissimo di Francesca Fioretti, volto noto della tv, ...