Frances McDormand ha avuto una standing ovation agli Oscar dicendo solo queste due

Miglior attrice Frances McDormand : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Oscar 2018, Miglior attrice, per Frances McDormand per Tre manifesti a Ebbing, Missouri. L'attrice, commossa, ha fatto alzare tutte le donne nominate stasera in uno dei momenti ...

Frances McDormand è la Miglior attrice agli Oscar 2018 - un trionfo annunciato per la protagonista di Tre Manifesti : Fresca vincitrice di un Golden Globe, di un SAG Award e di un BAFTA, e favorita assoluta anche per la cerimonia di questo 4 marzo: Frances McDormand è la Miglior attrice agli Oscar 2018, grazie al ruolo da protagonista in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Zero sorprese quindi sulla vittoria dell’attrice, la cui interpretazione di Mildred Hayes nel film di Martin McDonagh sta facendo parlare di sé sin dalla presentazione di Tre Manifesti a ...

Frances McDormand vince Oscar come miglior attrice. Standing ovation per il discorso. Anche Meryl Streep in piedi : "Sono in iperventilazione, se casco per terra raccoglietemi, perché qualcosa devo dirla". Un'emozionata Frances McDormand vince l'Oscar come miglior attrice, con la sua interpretazione nel film "Tre manifesti a Ebbing, Missouri."Dopo aver fatto discesa libera alle olimpiadi ci si sente più o meno così penso. Voglio ringraziare in particolare il mio clan", dice McDormand, già vincitrice nella stessa categoria ai Bafta ...

Oscar 2018 - la miglior attrice protagonista : Sally Hawkins - Margot Robbie - Meryl Streep - Saoirse Ronan. Chiunque tranne Frances McDormand : Premio acclamato all’unanimità, premio non sempre meritato. Nelle righe di accompagnamento alle nomination per l’Oscar alla miglior attrice protagonista 2018 (e successivamente in quello dell’Oscar come miglior Film) si perorerà la causa di qualunque attrice basta che non ci sia l’elogio all’interpretazione di Frances McDormand (già Oscarizzata nel 1997 per Fargo) o al triste baraccone visivo di Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Quindi chi ...