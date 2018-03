FIRENZE | ESCE PER SUICIDARSI MA UCCIDE PASSANTE Ultime notizie video | Ponte Vespucci

A FIRENZE Si esce sicuri : sanzioni per 30 mila euro : Operazione Si esce sicuri a Firenze . sanzioni per circa 30 mila euro elevate dalla Polizia Municipale.

Nuovo stadio Fiorentina - puntare sul brand “FIRENZE” per far crescere il fatturato : Nuovo stadio Fiorentina, tra un progetto in fase di stallo e l'obiettivo di far crescere il fatturato puntando su un bacino ridotto di un milione di persone. L'articolo Nuovo stadio Fiorentina, puntare sul brand “Firenze” per far crescere il fatturato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.