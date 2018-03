Filippo Nardi I fan gridano al complotto | il suo rientro era già previsto? Isola dei

Cecilia Capriotti/ Fra rivelazioni shock e Filippo Nardi - supererà il televoto? (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti ha una seconda possibilità all'Isola dei Famosi 2018: riuscirà a mantenere la calma di fronte allo storico nemico Filippo Nardi?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:22:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - CHIARA NASTI QUERELA STRISCIA/ Filippo Nardi contro Bianca Atzei : “è una manipolatrice” : ISOLA dei FAMOSI 2018, spuntano nuovi dettagli sulla notte bollente che due naufraghi impegnati avrebbero trascorso in Honduras. Bianca Atzei sempre più in crisi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 20:34:00 GMT)

Isola - giorno 39. Filippo Nardi cambia idea su Bianca Atzei : «E’ molto manipolatrice» : Isola dei Famosi 2018 - Paola e Filippo All’Isola dei Famosi 2018 sono sbarcate – di nuovo – Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti. Le due sono contentissime, ma con Paola e Filippo non perdono tempo a spettegolare su Bianca Atzei. Tutti sono concordi, persino Filippo: alla cantante piace passare per la vittima della situazione. E pensare che fino a qualche giorno fa tra Nardi e la Atzei sembrava esserci una grande sintonia. Sarà ...

Filippo Nardi sbotta all’Isola 13 : “Bianca è una manipolatrice” : L’Isola dei Famosi: Filippo Nardi giudica male Bianca Atzei Poco fa è andata in onda una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E a far molto parlare i telespettatori sono stati i 4 naufraghi nell’isola che non c’è. Difatti è stato mostrato l’arrivo di Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, le quali hanno accettato Lunedì scorso di rimettersi in gioco, sfidando al televoto Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. ...

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 come un paguro (video) : Filippo Nardi e Paola di Benedetto contro la cantante : Un altro pomeridiano e nuovi dettagli su Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018. La cantante è ancora nell'occhio del ciclone ad un passo dalla nuova diretta che, lo ricordiamo, non andrà in scena al martedì ma al lunedì sera ovvero il 5 marzo. Tra i nominati della serata ci sarà proprio la bella cantante sarda partita per l'Honduras per dimenticare tutto quello che è successo con Max Biaggi. Proprio nelle prime settimane ha avuto modo di ...

Paola Di Benedetto - con le sue curve seduce - anche - Filippo Nardi. E va ancora fuori di seno! : Paola Di Benedetto è davvero incontenibile! L'ex Madre Natura straborda dai bikini striminziti che sfoggia sull'Isola dei Famosi. E anche Filippo Nardi, naufragato in coppia con lei sull'Isola che non ...

Isola dei Famosi 2018 - Canna-gate e news/ Chi rientrerà in gioco? Filippo Nardi è il più quotato - ecco perché : Isola dei Famosi 2018, Canna-gate e news: chi rientrerà in gioco il prossimo martedì sera? Filippo Nardi è il più quotato, ecco perché sarà lui e non Paola, Nadia oppure Cecilia.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 08:38:00 GMT)

Benedetta Dolfi e Zachary Nardi/ Video - l’ex moglie di Filippo Nardi e le parole prima… (Isola dei Famosi) : Benedetta Dolfi e Zachary Nardi sono stati due dei protagonisti dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2018: accetterebbero il ritorno di Filippo Nardi in Honduras?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:47:00 GMT)

Filippo Nardi/ In studio per riabbracciare il figlio Zack e l'ex compagna Benedetta (Isola dei Famosi 2018) : Filippo Nardi, ultimo eliminato dall'Isola dei Famosi 2018, torna in Italia per riabbracciare l'ex compagna Benedetta ed il figlio Zack. E, per dare la sua versione dei fatti sul cannagate(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:41:00 GMT)

Isola dei Famosi : Nadia Rinaldi - Cecilia Capriotti e Filippo Nardi potrebbero tornare in gioco : Nadia Rinaldi, Filippo Nardi e Cecilia Capriotti tornano all’Isola dei Famosi? L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi non smette di stupire. Riccardo Signoretti – direttore di Nuovo – ha svelato su Facebook che Filippo Nardi, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti potrebbero tornare in Honduras. Non come ospiti bensì di nuovo nelle vesti di concorrenti. Dunque, dopo […] L'articolo Isola dei Famosi: Nadia Rinaldi, ...

“Una coppia gay all’Isola dei Famosi”. La frase che ha sconvolto il pubblico. A parlare lui - Filippo Nardi - fresco di eliminazione dal reality. Che svela i nomi dei due concorrenti tra i quali ci sarebbe del tenero. Lo scoop (con annesse polemiche) è servito : Quella di Filippo Nardi per le coppie gay all’Isola dei Famosi sembra ormai essersi trasformata in una vera e propria ossessione. Difficile descrivere diversamente l’atteggiamento dell’ultimo concorrente in ordine cronologico a lasciare il reality condotto da Alessia Marcuzzi, eliminato dall’implacabile televoto e costretto così a fare i bagagli per abbandonare l’Honduras rientrando a casa anzitempo. Già ...

Isola dei famosi - Filippo Nardi e la bomba omosex : 'Cosa ho visto. Credo che...' : Dall' Isola dei famosi è appena uscito Filippo Nardi . Il quale, come sottolinea Novella 2000 , ha una sorta di fissazione sulle coppie omosessuali: ne vede ovunque. E infatti, dopo aver 'accoppiato' ...

BENEDETTA DOLFI E IL FIGLIO ZACHARY/ L'ex compagna di Filippo Nardi "presa di mira" dai Gialappi (Isola 2018) : BENEDETTA DOLFI, L'ex compagna di Filippo Nardi legge in diretta all'Isola dei Famosi 2018 una lettera scritta dal FIGLIO ZACHARY Nardi. La Gialappa's Band la prende in giro...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:40:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Giucas Casella sospeso - Filippo eliminato/ Nardi in lacrime per l’ex compagna : Isola dei Famosi 2018, Giucas Casella sospeso per via di alcuni controlli medici, Filippo Nardi il nuovo eliminato della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:58:00 GMT)