Festival RED 2018 | teatro sperimentale a Teramo

Festival di Berlino 2018 - sul red carpet di «Damsel» - con Pattinson e Wasikowska : Dopo il grande successo della saga Twilight, Robert Pattinson sembra stregato dal cinema indipendente. Lo testimoniano i suoi ruoli più recenti in film come Cosmopolis, Good Time, Life e The Rover. In concorso alla 68° edizione del Festival di Berlino l’attore inglese appare nei panni di un ingenuo e impacciato cowboy, protagonista del film Damsel, un western anticonvenzionale diretto dai fratelli David e Nathan Zellner. Come Samuel Alabaster, ...

Ascolti Sanremo 2018 : seconda serata del 7 febbraio. Il Festival (47.7%) fa meglio dell’anno scorso in share ma per spettatori (9.687.000) è il tredicesimo degli ultimi 18 anni : Baglioni e Hunziker La seconda serata del Festival di Sanremo 2018 ha interessato, infatti, 9.687.000 spettatori con il 47.7% (qui quello che è accaduto minuto per minuto). Sanremo Start - in onda dalle 20.43 alle 21.19 – ha raccolto 10.365.000 spettatori e il 37.24%. Nel dettaglio la prima parte – in onda dalle 21.24 alle 23.53 - ha convinto 11.458.000 spettatori (46.57%), la seconda – in onda dalle 23.57 all’1.07 - ...

Sanremo 2018 - Red Ronnie a ruota libera sul Festival : Abbiamo incontrato il critico musicale a Sanremo, dove si trova anche quest'anno nei panni del talent scout, per fare...

Sanremo 2018 - le promesse elettorali del Festival? Faremo tornare Marco da Laura - e finalmente faremo scontare ad Alfredo le sue colpe… : In questi giorni di promesse elettorali tutti promettono tutto a tutti, meno tasse, più soluzioni, meno parcheggiatori abusivi, più sconti sui pacchetti di trattamenti estetici- ma il vero cuore elettorale d’Italia si nasconde sapientemente per 11 mesi all’anno e si rivela sempre nel periodo più deprimente dell’anno, ma più politicamente rilevante: Sanremo. Sì, perché è proprio il noto carrozzone festivaliero il vero nucleo politico del Paese e ...

RED CANZIAN/ Video - "Ognuno ha il suo racconto" : canzone che porta una ventata rock al Festival (Sanremo 2018) : Dopo lo scioglimento dei Pooh, l'ex bassista Red Canzia esordirà sul palcoscenico del Festival di Sanremo da solita con "Ognuno ha il suo racconto", un brano dalle sonorità rock(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:47:00 GMT)

I 20 Big del Festival di Sanremo 2018 sul Red Carpet il 5 febbraio : tutti i dettagli dell’ingresso all’Ariston : I Big del Festival di Sanremo 2018 sul Red Carpet prima del debutto sul palco del Teatro Ariston. La tradizionale passerella, che vedrà sfilare i protagonisti a partire dalle 20, vedrà avvicendarsi i venti Campioni scelti da Claudio Baglioni per la prima edizione sotto la sua guida. Archiviata la conferenza stampa di presentazione dell'evento, i protagonisti si preparano quindi per il trionfale ingresso nel quale - solitamente - non mancano ...

Sanremo 2018 - cantanti : Red Canzian al Festival contro gli ex Pooh : Red Canzian I Pooh hanno sempre centellinato la propria presenza sul palco dell’Ariston ma ci saranno per il Festival di Sanremo 2018, anzi, addirittura si duplicheranno. La band, infatti, si è sciolta nel 2016 ed i membri hanno intrapreso carriere da solisti, così oltre a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che gareggeranno in coppia, alla 68° edizione prenderà parte tra i big anche Red Canzian. Chi è Red Canzian Il suo vero nome è Bruno ...

Sanremo 2018 : i Negramaro ospiti al Festival tredici anni dopo la loro eliminazione : Negramaro Sognavano di fare la stessa strada di quelli incompresi ed esclusi, che alla fine ce la fanno. E i Negramaro ce l’hanno fatta. dopo la grande delusione al Festival di Sanremo del 2005, tredici anni dopo la band pop rock italiana torna sul luogo del delitto, questa volta tra gli ospiti della kermesse condotta da Claudio Baglioni. Ad annunciare la loro partecipazione è lo stesso cantante del gruppo, Giuliano Sangiorgi, che nega ...

MARCO MASINI/ Per il Festival di Sanremo ho scelto di duettare con Red Canzian - ecco perché... (90 Special) : MARCO MASINI nello show di Nicola Savino, 90 Special. Presto protagonista nella quarta serata del Festival di Sanremo in duetto con Red Canzian, bassista dei Pooh.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 06:15:00 GMT)

Sundance Film Festival 2018 - il red carpet che non ti aspetti : Il celebre tappeto rosso, che da decenni viene calcato dalle star dello spettacolo, è da sempre un simbolo di eleganza ed esclusività, su cui non possiamo che immaginare celebrity in abiti da gala sensuali, chic o semplicemente scintillanti. Ma è davvero tutto sempre così patinato? A quanto pare no, e questo è un dato di fatto per chi segue da tempo il Sundance Film Festival. Ben lontano dal glamour del Festival di Cannes o da quello di Venezia, ...