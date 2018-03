Festival della Filosofia | il Premio Parmenide ad Emanuele Severino

Tra innovazione e imprenditoria - il Web Marketing Festival apre la call per la 5edizione della Startup Competition : Aprono oggi ufficialmente le candidature per la 5edizione della Startup Competition del Web Marketing Festival , l'evento italiano di portata internazionale sull' innovazione digitale che mira alla ...

Roma - danza mediterranea in scena al Teatro Olimpico con l'VIII edizione del Festival Internazionale della Danza : Al via l'8 marzo l'VIII edizione del Festival Internazionale della Danza di Roma della Filarmonica Roma na e Teatro Olimpico , con due classici della coreografia italiana di oggi: 'Carmen' , 8/9/10 ...

Al via l'VIII Festival internazionale della Danza di Roma : 'Un cartellone che porta in scena spettacoli che molto hanno a che fare con le nostre radici culturali, con la nostra storia -ha spiegato Matteo D'Amico, vice presidente dell'Accademia Filarmonica ...

Lunedì al via la quarta edizione del Festival della legalità al Casinò di Sanremo : primo ospite - il comandante Alfa : Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale" , Mondadori, Musica con Mladen, Edoardo Chiesa e Christian Gullone. [9] => , Sanremo . Verrà inaugurata domani la quarta ...

Sanbàpolis Inizia oggi la seconda edizione del Festival Teatro della Meraviglia Teatro e Scienza protagoniste : Seguiteci anche su Instagram alla pagina @ Teatro della Meraviglia Festival , usate l'hashtag # Meraviglia Teatro Festival BIGLIETTI Per la visione degli Spettacoli è previsto uno sconto per tutti i ...

Claudia Contin Arlecchino al Festival mondiale della Commedia dell'arte : A completare il Festival sono in cartellone due spettacoli che sono considerati i 'cavalli di battaglia' dell'attrice, due performance interattive con pubblico che hanno ormai girato in numerose ...

Morgan a Verona canta Fabrizio De Andrè - un concerto unico al Festival della Bellezza : biglietti in prevendita : Morgan a Verona per un concerto-evento unico in omaggio a Fabrizio De Andrè. Si terrà il prossimo 7 giugno, in occasione del Festival della Bellezza in programma a Verona, un live unico in cui Morgan renderà omaggio a Faber, Fabrizio De Andrè, attraverso le sue canzoni più belle. Da Canzone dell’amore perduto a Amico fragile e Il suonatore Jones, Morgan renderà omaggio all’arte poetica di Fabrizio De André attraverso uno show esclusivo ideato ...