F1 Toro Rosso | Key | «Daremo a Honda tutta libertà necessaria»

F1 Toro Rosso - Key : «Honda avrà da noi tutta libertà necessaria» : TORINO - È stata una delle sorprese positive dei primi test la Toro Rosso , sia per le prestazioni dei giovani Hartley e Gasly, ma anche per l'affidabilità dimostrata dal motore Honda, che nelle ...

Formula 1 : presentate a Barcellona Haas VF18 - Force India VJM11 e Toro Rosso STR13 : Primo giorno di test a Barcellona e ultime tre presentazioni ufficiali per le monoposto del Mondiale 2018: unveiling bis per la Haas , poi è toccato a Force India , sempre rosa, e Toro Rosso SEGUI IL ...

F1 : presentata la nuova Toro Rosso a Barcellona. Nessuna rivoluzione sulla STR13 : Poco prima di scendere in pista nei test di F1 collettivi a Barcellona, è stata presentata la nuova STR13 della Scuderia Toro Rosso . I due piloti ufficiali Brendon Hartley e Pierre Gasly hanno tolto i velli sulla nuova monoposto italo-austriaca che da quest’anno adotterà il propulsore Honda, essendo l’unico team a “godere” della motorizzazione nipponica che tanto ha fatto discutere nel corso dell’esperienza in ...

NUOVA Toro Rosso STR 13/ Formula 1 - presentazione streaming video e tv : ecco la vettura di Gasly e Hartley : Diretta presentazione della NUOVA TORO ROSSO STR 13: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento della monoposto di Gasly e Hartley per la stagione 2018 della Formula 1.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:52:00 GMT)

Formula 1 - Toro Rosso : filming day a Misano. Sul bagnato e senza intoppi : Esordio bagnato per la nuova Toro Rosso , che sotto la pioggia, a Misano Adriatico è stata protagonista dello shakedown della STR13 , prima monoposto con power unit Honda. La vettura di Faenza è ...

Formula 1 - Prima foto della Toro Rosso STR13 : La Scuderia Toro Rosso ha pubblicato la Prima immagine ufficiale della nuova STR13, la monoposto nata tra Faenza e Bicester che sarà affidata a Brendon Hartley e Pierre Gasly nella prossima stagione di Formula 1.Fuori programma. Il team di Faenza è impegnato a Misano per il primo filming day della stagione, una sessione in cui da regolamento - possono essere percorsi fino a 100 chilometri. Si tratta di un momento particolarmente importante per ...