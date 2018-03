Ex spia russa in condizioni critiche a Salisbury | si sospetta avvelenamento

Londra - intossicata sospetta spia russa : 20.36 Un uomo, indicato dalla Bbc come una sospetta ex spia russa, è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo essere stato verosimilmente esposto a una "sostanza sconosciuta" in un centro commerciale di Salisbury, nel Wiltshire, Inghilterra. Con lui risulta essere stata ricoverata anche una donna. L'uomo è stato identificato come Serghei Skripal, 66 anni, un cittadino russo che ottenne asilo politico nel Regno Unito nel 2010. Il ...

Regno Unito - grave ex spia russa : sarebbe stato avvelenato : Regno Unito, grave ex spia russa: sarebbe stato avvelenato L’uomo è stato identificato come Serghei Skripal, 66 anni, cittadino russo che ottenne asilo politico nel Regno Unito nel 2010. Si trovava in un centro commerciale insieme a una donna quando si è improvvisamente sentito male.Continua a leggere L’uomo è stato identificato come Serghei Skripal, 66 […] L'articolo Regno Unito, grave ex spia russa: sarebbe stato avvelenato è ...

Gb - Bbc : ex spia russa contaminato da sostanza ignota : Un uomo, sospettato di essere una ex spia russa, è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo essere stato verosimilmente esposto a una "sostanza sconosciuta" in un centro commerciale di ...

Ex spia russa avvelenato nel Regno Unito : ANSA, - LONDRA, 5 MAR - Un uomo, indicato dalla Bbc come una sospetta ex spia russa, è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo essere stato verosimilmente esposto a una "sostanza ...

GB : Bbc - ex spia russa contaminata da sostanza ignota : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Trovata su una spiaggia russa del mar Nero una cassa con proiettili antiaerei della NATO - : Gli abitanti del villaggio hanno riferito dei sospettosi ritrovamenti alle guardie di frontiera alcuni giorni fa. Il distaccamento arrivato sul posto ha trovato una cassa con quattro proiettili ...