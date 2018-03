Eurozona | indice Sentix scivola a 24 punti a marzo | sotto aspettative

Bankitalia - Indice '-Coin conferma economia Eurozona in salute : economia in salute nell'Eurozona. Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia, che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati

Eurozona - indice Ifo di clima economico a livello più alto da 2000 : Roma, 7 feb. , askanews, L'indice del clima economico dell'area euro Ifo elaborato dall'istituto tedesco Ifo ha raggiunto il livello più alto dall'estate 2000 questo trimestre, salendo bruscamente a ...

Eurozona : indice Sentix scivola a 31 - 9 punti a febbraio - sotto attese : L'indice Sentix, che misura il sentiment di 2.800 investitori e analisti sull'andamento dell'economia di Eurolandia, si è attestato a 31,9 punti a febbraio rispetto ai 32,9 punti di gennaio. Il dato è inferiore alle attese del mercato che si attendeva 33,2 punti.