Elezioni | Umbria | I risultati | il centrodestra vince l' uninominale | sconfitta Pd | bene

Elezioni - Maestri - LeU - : Laghi e piccoli borghi ricchezze da valorizzare in Umbria : Ma ho anche la volontà politica, sostenuta da LeU, di portare avanti iniziative di sgravi per chi avvia attività commerciali o apre studi professionali nei piccoli borghi per evitare lo spopolamento. ...

Elezioni - così la Lega prova a prendersi il Sud : il mix di riciclati e volti nuovi può valere 25 seggi dall’Umbria alla Sicilia : riciclati, due acquisti dalla destra dura e pura del Movimento per la Sovranità, ultracattolici, facce pulite, una spruzzata di gioventù. Un pot-pourri con una sola linea guida: i marchigiani nelle Marche, i calabresi in Calabria e i sardi in Sardegna. Perché il radicamento nei territori meno agevoli è appena iniziato e bisogna portarlo avanti. Non importa come, conta la sostanza. Matteo Salvini era stato chiaro: “Certamente presenteremo ...