Elezioni | Senato 53 871 su 61 401 centrodestra 37 | 44 | M5S 31 | 75

Elezioni : Bressa primo senatore eletto all’uninominale : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – E’ il sottosegretario agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, del Pd, il primo senatore eletto nell’uninominale. Ha ottenuto il 43,03 per cento nel collegio di Bolzano. L'articolo Elezioni: Bressa primo senatore eletto all’uninominale sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni 2018 - i seggi alla Camera e al Senato : Il M5S esce primo partito alle Elezioni seguito dal centrodestra, prima coalizione. Salvini vince contro Forza Italia. Prime proiezioni dei seggi.

Elezioni 2018 - a Borgosesia centrodestra sfiora il 50% al Senato : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Elezioni 2018, a Borgosesia ...

Emma Bonino - lista fuori dal Parlamento/ Elezioni 2018 : +Europa sotto il 3% - ma lei può andare al Senato : Emma Bonino, lista fuori dal Parlamento, flop clamoroso di + Europa alle Elezioni politiche 2018: sotto al 3 per cento, ma lei può ottenere un seggio al Senato(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:59:00 GMT)

Tutti i risultati Elezioni politiche 2018 al 5 marzo per Camera - Senato - regione Lombardia e Lazio : I risultati elezioni politiche 2018 sono serviti in queste prime ore di oggi 5 marzo per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e pure per le regioni Lombardia e Lazio. Alle 7:05 di questa mattina, il Viminale (attraverso la piattaforma Eligendo) ha presentato i dati ancora parziali di questa tornata elettorale che tengono conto di 38.979 seggi scrutinati su 61.401 totali. Un dato dunque ancora parziale ma le percentuali finali ...

Risultati Senato Proporzionale Elezioni 2018/ Seggi - Exit poll e Proiezioni : centrodestra e M5s volano : Elezioni politiche 2018, Proporzionale Senato: le proieizioni, i politici big candidati, i Risultati delle precedenti Elezioni e come funziona il voto.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:18:00 GMT)

Elezioni Politiche 2018 : Proiezione Opinio-Rai - al Senato centrodestra a 124-144 seggi : Roma - centrodestra a venti-trenta seggi dalla maggioranza al Senato (che ci sarebbe anche in caso di alleanza M5s-Lega. E' la fotografia della prima Proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai sui seggi del Senato. Secondo i quali a Palazzo Madama la coalizione di centrodestra guadagnerebbe tra i 124 e i 144 seggi mentre al M5s ne andrebbero tra 102 e 122 e alla coalizione di centrosinistra tra 44 e 64. In particolare, la Lega ...

Elezioni - stima seggi al Senato : al Centrodestra 113-139 : Seconda stima di assegnazione seggi al Senato , 308 esclusi Valle d'Aosta ed estero, realizzata da Tecné per Mediaset. Il Centrodestra avrebbe 113-139 seggi; M5S 104-130 seggi; Centrosinistra 45-71 ...

Elezioni - quinta proiezione : al Senato Centrodestra al 35 - 6% : In base alla quinta proiezione realizzata da Tecné per Mediaset al proporzionale per il Senato, il M5s è il primo partito al 32,5%. Il Pd è al 18,6%, Lega al 16%, FI al 14,4%, Fratelli d'Italia al 4,1%...

Elezioni 2018 - così cambia il Parlamento : la mappa seggio per seggio di Camera e Senato : È in questi numeri la fotografia del prossimo Parlamento e del terremoto che ha squassato la politica italiana il 4 marzo. Un nuovo volto, 'sovranista e populista' , che forse non garantirà una ...

Affluenza Elezioni 2018/ Camera e Senato - dati : alle 3 sfiorato il 73% : Affluenza elezioni Politiche 2018: Viminale ha appena comunicato i dati relativi alle ore 19, 58% a livello nazionale. Dopo le 23 sfondato il muro del 70%(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 03:00:00 GMT)

Senato proporzionale - Risultati Elezioni 2018/ Exit poll - seggi - proiezioni : i dati reali : elezioni politiche 2018, proporzionale Senato: le proieizioni, i politici big candidati, i Risultati delle precedenti elezioni e come funziona il voto.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 02:00:00 GMT)