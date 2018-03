Elezioni | Salvini | «La squadra con cui governare è di centrodestra» diretta

Elezioni : Zaia - Salvini è il vincitore morale - a lui va responsabilità di governo : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - "Oggi penso che il vincitore morale di queste Elezioni sia Matteo Salvini". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia ha commentato il risultato del voto. "Come dicevo io in tempi non sospetti, la politica del futuro non è quella degli schieramenti, ma delle leadership e

Elezioni politiche 2018 - Salvini : «Io il leader del centrodestra - governiamo» : I vincitori oggi sono indiscutibilmente due: Lega e M5S. Matteo Salvini nelle sue prime dichiarazioni ufficiali dice: «Io sono il leader del centrodestra, governiamo. Il re è nudo, Renzi è nudo e adesso si comincia. Per qualcuno la partita finisce oggi, per noi il percorso comincia adesso. Vorrei dimostrare a quei milioni di italiani che non credono in nessuno che la buona politica esiste.». Sulla stella lunghezza d’onda Alessandro Di ...

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Salvini : "Centrodestra al Governo - niente coalizioni strane". Vola lo spread : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Elezioni : M5s esulta - crollo Pd - ok Centrodestra e Salvini : Movimento 5 Stelle a valanga primo partito e Centrodestra prima coalizione in questa tornata elettorale che consegna all'Italia la conferma delle previsioni della vigilia, comprese quelle sui timori ...

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Di Maio : "Emozione". Salvini : "Noi al Governo - basta radical chic". Spread su : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Di Maio : "Che emozione" - Salvini : "Noi al Governo". Borse ko - su lo spread : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Risultati Elezioni 2018 - Salvini : “Escludo alleanze strane - centrodestra al governo”. Ma Borghi apre a M5s : “Non si può ignorarli” : “Il centrodestra è la coalizione che può governare ed escludo alleanze strane”. In più, “inizia un nuovo percorso col Sud e gli italiani ci hanno dato un mandato preciso”. Matteo Salvini arriva al quartiere generale di via Bellerio a Milano all’indomani della notte elettorale. E, oltre a dichiararsi “orgogliosamente populista”, non accenna a nessuna apertura al Movimento 5 Stelle, forte del suo 31% come ...

Elezioni 2018 - il trionfo del M5S al Sud. Di Maio : "Che emozione". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko - su lo spread : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Elezioni 2018 - il M5S vola al Sud : "Sfiora il 50% nelle isole". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko - su lo spread : Elezioni 2018, i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...

Risultati Elezioni 2018 : Di Maio fa il pieno al Sud - Matteo Salvini al Nord. Crollo Pd in Emilia Romagna – DIRETTA : Il Movimento 5 stelle trionfa al Sud, Matteo Salvini (trascinando il centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia dal basso verso l’alto”. E così, mentre ancora è in corso lo scrutinio, questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria; il centrodestra a trazione Carroccio che addirittura ha la maggioranza ...

Risultati Elezioni 2018 Politiche e Regionali/ Diretta proiezioni - eletti e seggi : la “profezia” di Salvini : Elezioni Politiche 2018 e Regionali: Risultati, exit poll in Diretta live, proiezioni seggi ed eletti. Chi vincerà l'Election Day? Ultime notizie: la “profezia” di Salvini sul voto(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:09:00 GMT)Risultati Elezioni 2018/ Berlusconi al Sud, le "ombre" di Di Maio e Mattarella. di A. FannaRisultati Elezioni 2018/ Tajani-Gentiloni, le 2 carte di Mattarella per il "dopo", di A. Del Duca

Elezioni 2018 - il M5S vola al Sud : "Sfiora il 50% nelle isole". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko e spread in salita : Elezioni 2018, i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...

Elezioni politiche - il Centro/Destra vince con il 37 - 4% con il boom Salvini al 18%. Movimento 5 Stelle secondo con il 32% - Pd al 19% : 1/50 ...

Elezioni - la notte di Salvini : sigarette e saluti ai giornalisti dalla finestra di via Bellerio : Non ha rilasciato alcuna dichiarazione Matteo Salvini, leader della Lega, dopo aver appreso dei voti ricevuti dal suo partito. Salvini è stato intercettato da alcune telecamere mentre parlava al telefono e fumava una sigaretta. Ha salutato e sorriso ai giornalisti presenti alla sede della Lega in Via Bellerio. L'articolo Elezioni, la notte di Salvini: sigarette e saluti ai giornalisti dalla finestra di via Bellerio proviene da Il Fatto ...