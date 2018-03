Elezioni | Sala | “Collaboreremo con Fontana | ma la Lega non sia arrogante”

Elezioni : Sala - dimissioni Renzi attese - alcuni passaggi discorso non chiari : Milano, 5 mar. , AdnKronos, 'Le dimissioni erano attese visto come si erano messe le cose. Sulle modalità adesso riflettiamo. alcuni passaggi del suo discorso non sono chiari neanche a me'. Lo afferma ...

Elezioni : Sala - dimissioni Renzi attese - alcuni passaggi discorso non chiari : Milano, 5 mar. (AdnKronos) – “Le dimissioni erano attese visto come si erano messe le cose. Sulle modalità adesso riflettiamo. alcuni passaggi del suo discorso non sono chiari neanche a me”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al comitato elettorale di Giorgio Gori a Milano. L'articolo Elezioni: Sala, dimissioni Renzi attese, alcuni passaggi discorso non chiari sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - a Marsala stravince la candidata 'senza volto' : è una testimone antimafia. 'Non può mostrarsi' : Ha fatto la campagna elettorale senza potere metterci la faccia. È stata la candidata senza volto, che ha dovuto tenere nascosto perché testimone di giustizia nella terra dell'ultimo padrino di mafia ...

Elezioni - candidato Pd : ‘Legge sul salario minimo’. Guidava la coop che pagava gli operai 4 euro e cacciava chi protestava : Se i suoi dipendenti avevano contratti da fame non era colpa sua, ma degli appalti e delle stazioni appaltanti. E anche se la cooperativa da lui diretta pagava i lavoratori 4 euro l’ora, se in certi casi li licenziava in maniera illegittima – come hanno stabilito i magistrati – ora lui rilancia: e promette addirittura di presentare una legge per il salario minimo garantito in caso di elezione a Palazzo Madama. Mauro Laus, ...

Elezioni : Di Maio cita Sgarbi - insulti dalla sala al critico d'arte : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - insulti, buh e improperi indirizzati a Vittorio Sgari dalla platea del Teatro Biondo di Palermo durante l'intervento di Luigi Di Maio, che cita il critico d'arte, ricordando che "mi è venuto a cercare fino a Pomigliano d'Arco, dove è stato paracadutato". Nei giorni sco

Elezioni - il lapsus di Veltroni all’Eliseo : al posto del Pd nomina il Pci. E la sala applaude : “Il Pci al governo ha fatto bene”. Risate e brusio in platea all’Eliseo per il lapsus di Walter Veltroni. Paolo Gentiloni va in soccorso all’ex segretario Pd avvertendolo e Veltroni commenta: “Sarebbe stato difficile, il Pci non è mai andato al governo, noi invece apparteniamo alla generazione che ha portato la sinistra al governo” L'articolo Elezioni, il lapsus di Veltroni all’Eliseo: al posto del Pd ...

Elezioni : Sala - campagna elettorale deludente - solo slogan : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - “La campagna elettorale è un po’ deludente. Si va avanti per slogan. Grandi contenuti non se ne vedono. Ci sono temi epocali come l’ambiente di cui non si parla. Mi sembra una campagna tesa a tirare dei colpi agli altri piuttosto che portare avanti le proprie opinioni".

Elezioni - la gaffe di Berlusconi davanti alla platea di Confcommercio : “Ho portato le pensioni a mille lire…”. Imbarazzo in sala : Silvio Berlusconi illustra il programma di governo del centrodestra e non mancano le sorprese. Per il leader di Forza Italia la flat tax “ridurrà di molto la necessità di evadere” che secondo l’ex Cavaliere ammonta a ottocentomila euro. Numeri incerti anche sulla sua precedente azione di governo, che ricorda spesso durante il suo lungo intervento: “Io portai le pensioni a mille lire e bastavano – afferma Berlusconi ...

Elezioni - polemiche su assessori siciliani candidati. Scilla a Marsala - in tanti con lui : I turisti che utilizzano i voli provenienti da ogni parte d'Europa sono linfa vitale per un'economia come la nostra fondata sulle eccellenze agroalimentari, sulla cultura e sulla natura. Il mio ...

Elezioni - programma Pd : salario minimo - “tassa” su chi non stabilizza contratti a termine - contributo affitto agli under 30 : La riduzione del costo del lavoro stabile “di un punto all’anno per 4 anni”. Un salario minimo legale per tutelare “i giovani che la sera consegnano pizze a 5 euro l’ora”. “Buonuscita compensatoria” per chi ha un contratto precario e non viene confermato. Una detrazione fiscale di 150 euro al mese “a beneficio di tutti gli under 30 con un reddito fino a 30mila euro e un contratto d’affitto sulle ...

Elezioni politiche : ecco tutti i candidati del collegio di Marsala e Trapani : ecco i candidati nel collegio uninominale di Marsala - Trapani per la Camera. Centrosinistra Pamela Orrù, M5s Piera Aiello,Leu Daniele Nuccio. Centrodestra Tiziana Pugliesi. Per il Senato, sempre ...

Milano - Elezioni 2018 - Sala su Renzi : «Scelta la truppa dei fedelissimi». Duro Gori : «Si è pasticciato molto» : «Si è premiata la fedeltà al segretario», dice il primo. «Si è pasticciato molto», aggiunge il secondo.Il malumore per una volta nasce dal vertice e non dalla base. Perché a protestare contro le ...