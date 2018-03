Elezioni | Rossi Pd | “Un’intera generazione tra i 25 e i 50 anni non vota per noi

«Se io fossi premier farei…». Le richieste dei bambini ai prossimi vincitori delle Elezioni : «Cari politici, ecco il programma elettorale di noi bambini». Una pista ciclabile come si deve, case per tutti, libri agli alunni meno abbienti. Sono queste alcune delle richieste dei bambini del nostro Paese ai futuri vincitori delle elezioni politiche del 4 marzo. Le ha raccolte in un video Save The Children, organizzazione a fianco dei più piccoli, i cui protagonisti sono i minori che ogni giorno frequentano, in diverse città d’Italia, ...

Elezioni : Berlusconi - cosa dice Bossi di Salvini? Prossima domanda per favore : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – cosa dice Umberto Bossi di Matteo Salvini? “La Prossima domanda, per favore”. Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. “Con lui – aggiunge incalzato dalla conduttrice – parliamo di casa, dei figli, dei tempi andati e qualche volta anche di donne”. L'articolo Elezioni: Berlusconi, cosa dice Bossi di Salvini? Prossima domanda per favore sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Coordinamento nazionale dei diritti umani sulle prossime Elezioni : La disaffezione politica, la superficialità, il degrado morale che stanno imperversando e influenzando pesantemente le coscienze, soprattutto dei più giovani, devono essere fugate dall'esercizio del ...

Thailandia : Thaksin Shinawatra si prepara alle prossime Elezioni : Secondo diversi analisti politici, a dispetto della posizione ufficiale del partito, gli incontri dimostrano che Thakshin eterodirigerà la campagna elettorale della formazione politica, che gode di ...

Elezioni 2018 - Matteo Renzi prossimo ospite a Italia 18 su Sky TG24 | : Diretta sui canali 100 e 500 di Sky, sul canale 50 del Digitale Terrestre e anche in streaming. SPECIALE Elezioni 2018

Elezioni - Rossi Doria - PD - : 'Non possiamo metterci a scherzare con le tasse' - : Non lo dico solo io, lo dicono anche i grandi capitalisti che se le diseguaglianze crescono, se c'e' piu' poverta', se c'e' esclusione estrema, anche l'economia va male. Si spendono un sacco di soldi ...

Elezioni 2018 - la parata di talenti in corsa il prossimo 4 marzo : Durante la Prima Repubblica godevano di grande prestigio i cosiddetti “indipendenti di sinistra”, personaggi d’alto profilo intellettuale insofferenti delle discipline di partito. Agli albori della Terza (ammesso che non si passi alla Quarta nel giro di pochi mesi) stanno facendo capolino i “post-indipendenti di incerta provenienza”. Meno fascinosi ma sempre ascrivibili alla logica del fiore all’occhiello. Per una volta si può cominciare con ...

Elezioni : Grasso - contratti forze ordine e scuola solo in prossimità urne : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - "Le forze dell'ordine devono aumentare l'organico. Di recente, ho visto che sono stati aumentati gli stipendi, sempre in concomitanza con le Elezioni. Forse dovremmo farle più spesso. Lo stesso è accaduto per la scuola". E' quanto dice il leader di Liberi e Uguali Piet

Elezioni - Di Battista : “Nei prossimi giorni comunicheremo squadra di Governo - io non ne farò parte” : “Quando Luigi Di Maio nei prossimi giorni comunicherà la squadra di Governo io non ne farò parte”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, a margine di un comizio elettorale organizzato ad Aosta a sostegno dei candidati alle Elezioni politiche del Movimento 5 Stelle. “Berlusconi? Lancia certi messaggi, parla di Ponte dello stretto, sta parlando direttamente alla Mafia, parla a una parte di Paese che evidentemente pensa che ...

Sondaggi e proiezioni di voto prossime Elezioni politiche : Questi è un ordinario di scienza politica e politica comparata all'Università di Bologna in Emilia Romagna. Va ricordato che i seggi vengono assegnati per il 37% con l'uninominale e per il restante ...

Messico : ambasciatore russo nel paese - Mosca non sostiene alcun candidato a prossime Elezioni : "La Russia ha i suoi tentacoli in diverse elezioni nel mondo, come confermato dai nostri alleati europei. Il nostro consiglio è di fare attenzione a quello che sta succedendo", ha detto Tillerson. ...

Elezioni - il Pd e il prezzo della coalizione : alfaniani in collegi rossi - salvagente e contentini agli ex di Monti - Sel - M5s : “Renzi ha la smania di prendersi la rivincita dalla sonora sconfitta del referendum e per far questo da febbraio chiede a noi di Alternativa Popolare di far cadere il governo Gentiloni ed in cambio ci ha detto ‘la legge elettorale scrivetela voi’ questa è la verità ed è gravissimo”. Era indignatissimo Sergio Pizzolante il primo giugno dello scorso anno quando denunciava questa storia davanti alle telecamere del Fatto.tv. Più che indignato, ...

Venezuela - l’opposizione esclusa dalle prossime Elezioni. Ue : “Grave violazione - deriva autoritaria inaccettabile” : L’Alta Corte del Venezuela ha escluso l’opposizione dalle prossime elezioni presidenziali, spianando la strada all’attuale presidente Nicolás Maduro per un altro mandato. Nuove elezioni presidenziali sono convocate per la fine di aprile e, grazie a questa decisione del Tribunale Supremo di Giustizia (Tsj), Maduro correrà da solo. Il Tsj, organo denunciato come antidemocratico da Usa, Unione Europea e 14 Paesi del continente americano, ha ...