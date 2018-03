Elezioni politiche | il Centro Destra vince con il 37 | 4% con il boom Salvini al 18%

Elezioni politiche 2018 - risultati in tempo reale : M5S alla riscossa : I dati ufficiali, ancora parziali, delle Elezioni politiche 2018 ad oggi 5 marzo, mostrano l’ascesa (prevista) del M5S e il crollo (altrettanto previsto) del PD. Molto bene anche la Lega di Salvini. Ma nessuna coalizione ha la maggioranza per governare. Motivo per cui ci si può aspettare di tutto. Il Movimento 5 Stelle ha garantito […] L'articolo Elezioni politiche 2018, risultati in tempo reale: M5S alla riscossa proviene da ...

Elezioni politiche 2018 : cosa succede adesso? : C’era una quota da raggiungere per governare da soli, partito o coalizione che si fosse, e questa quota non è stata raggiunta da nessuno alle Elezioni politiche 2018. Nessun partito o coalizione è arrivato al 40% che permetteva e prometteva maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Una maggioranza di governo non è dunque uscita dalle urne e bisognerà formarla fuori, calcolatrice in una mano e programmi politici nell’altra. Elezioni politiche ...

Tutti i risultati Elezioni politiche 2018 al 5 marzo per Camera - Senato - regione Lombardia e Lazio : I risultati elezioni politiche 2018 sono serviti in queste prime ore di oggi 5 marzo per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e pure per le regioni Lombardia e Lazio. Alle 7:05 di questa mattina, il Viminale (attraverso la piattaforma Eligendo) ha presentato i dati ancora parziali di questa tornata elettorale che tengono conto di 38.979 seggi scrutinati su 61.401 totali. Un dato dunque ancora parziale ma le percentuali finali ...

Elezioni politiche 2018 : Movimento 5 stelle e Lega davanti a tutti : I primi risultati delle Elezioni politiche 2018, a scrutinio ancora in corso, vedono due trionfatori e tutti gli altri sconfitti. Il Movimento 5 stelle, primo partito con oltre il 31% delle preferenze, e la Lega di Matteo Salvini, davanti a Forza Italia nel centrodestra. Proprio la coazione di centrodestra è quella che raccoglie il consenso più ampio, oltre il 36%, ma nessuno, con i dati attuali, è in grado di governare in ...

Elezioni politiche 2018 : Proiezione Opinio-Rai - al Senato centrodestra a 124-144 seggi : Roma - centrodestra a venti-trenta seggi dalla maggioranza al Senato (che ci sarebbe anche in caso di alleanza M5s-Lega. E' la fotografia della prima Proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai sui seggi del Senato. Secondo i quali a Palazzo Madama la coalizione di centrodestra guadagnerebbe tra i 124 e i 144 seggi mentre al M5s ne andrebbero tra 102 e 122 e alla coalizione di centrosinistra tra 44 e 64. In particolare, la Lega ...

LUIGI DI MAIO - Elezioni politiche 2018/ Risultati - trionfo M5S : batte Sgarbi e vede Governo a Cinque Stelle : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI POLITICHE 2018: trionfo del candidato premier M5S, straccia Vittorio Sgarbi ad Acerra e vede il primo Governo a Cinque Stelle. Risultati e ultime notizie

Risultati Elezioni 2018 Politiche e Regionali/ Diretta eletti - seggi e proiezioni : Di Battista "scarica" Renzi : Elezioni Politiche 2018 e Regionali: Risultati ed exit poll in Diretta live. proiezioni seggi ed eletti, chi vincerà l'Election Day? Ultime notizie in aggiornamento: M5s in testa, male Renzi
Risultati Elezioni 2018/ Berlusconi al Sud, le "ombre" di Di Maio e Mattarella. di A. Fanna
Risultati Elezioni 2018/ Tajani-Gentiloni, le 2 carte di Mattarella per il "dopo", di A. Del Duca

lega record politiche Elezioni salvini : Momento "storico" per la lega e per Matteo salvini, che ha vinto la "sfida" di far diventare il Carroccio che fu di Umberto Bossi un partito nazionale. È Giancarlo Giorgetti, l'uomo delle mediazioni, a dare la prima analisi ufficiale dell'esito delle politiche, quando ancora il segretario leghista attende risultati più definiti. Se fossero confermate le proiezioni, difficilmente la coalizione di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni politiche M5S trionfa! E' morto Davide Astori (5 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tragedia nel mondo del calcio, è morto il calciatore Davide Astori. elezioni politiche, stravince M5S e il Pd di Renzi affonda (5 marzo 2018).

RISULTATI Elezioni 2018 - POLITICHE E REGIONALI/ Diretta proiezioni - seggi ed eletti : crolla Renzi - ha vinto... : ELEZIONI POLITICHE 2018 e REGIONALI: RISULTATI ed exit poll in Diretta live. proiezioni seggi ed eletti, chi vincerà l'Election Day? Ultime notizie in aggiornamento: M5s in testa, male Renzi
RISULTATI ELEZIONI 2018/ Berlusconi al Sud, le "ombre" di Di Maio e Mattarella. di A. Fanna
RISULTATI ELEZIONI 2018/ Tajani-Gentiloni, le 2 carte di Mattarella per il "dopo", di A. Del Duca

Elezioni politiche italiane 2018 - l’esempio di Nonna Luisa di 106 anni : “Votare è un diritto che va difeso” : “Votare è un diritto sacrosanto che va difeso ed esercitato sempre”: parola di Luisa Zappitelli, che all’età di 106 anni si e’ recata anche oggi in un seggio di Citta’ di Castello, il numero 51 della scuola primaria di Rignaldello, per le politiche. Come aveva fatto la prima volta il 2 giugno del 1946, quando a 35 anni insieme alla famiglia e a un gruppo di amiche cammino’ a piedi per chilometri per esercitare ...

Diretta Risultati Elezioni 2018/ Politiche e Regionali - exit poll : M5s sfonda - "soddisfatti ma con cautela" : Risultati Elezioni Politiche 2018, Diretta live e video streaming: affluenza finale. exit poll Camera e Senato, M5s al 30%, male il Pd, Centrodestra sotto il 40%. Verso le proiezioni

I risultati delle Elezioni politiche : È in corso lo scrutinio: exit poll, proiezioni, commenti e analisi, man mano che arrivano