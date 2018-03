Elezioni Politiche | Giovanni Coviello | Insieme | | grazie a tutti | col Psi siamo

Diretta risultati Elezioni Regionali e Politiche 2018/ Dario Violi (M5S) : "Partita impossibile in Lombardia" : Diretta risultati Elezioni Regionali e Politiche 2018: la sfida si sposta in Lombardia e Lazio. Boom M5s e Lega, Centrodestra avrebbe 247 seggi alla Camera. Renzi si è dimesso dal Pd(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:55:00 GMT)

Elezioni Politiche - Lazio in tilt : a 20 ore dalla chiusura dei seggi mancano risultati di diversi collegi : “Caos a Ostia e Marino” : Ritardi, contestazioni, proteste e addirittura risse. A 20 ore dalla chiusura dei seggi, nel Lazio mancano ancora i risultati finali di 8 collegi uninominali al Senato e di 16 alla Camera. In particolare, i dati mancanti del Senato riguardano la sola regione Lazio, dove resta da completare lo scrutinio di 46 sezioni in tutta la regione. Situazione analoga per i collegi uninominali della Camera, dove però lo scrutinio iniziava dopo quello del ...

Elezioni Politiche 2018 - boom 5 Stelle e Lega. Crollo Pd : Renzi lascia - : Il Movimento 5 Stelle supera quota 32% in entrambe le Camere. Il Carroccio meglio di Forza Italia, il centrodestra è la prima coalizione. Il Partito democratico sotto il 20% sia alla Camera che al ...

Torna Hawaii Five-0 7 su Rai2 e sfida le Elezioni Politiche : anticipazioni 5 e 12 marzo con un doppio episodio : Finalmente Torna Hawaii Five-0 7 su Rai2 con i nuovi episodi della settima stagione. Dopo la brusca pausa dal maggio dello scorso anno, l'emittente ha deciso di mandare in onda il capitolo inedito della squadra investigativa speciale delle Hawaii. Hawaii Five-0 7 su Rai2 sfiderà così lo speciale sulle elezioni politiche italiane di Vespa su Rai1. Secondo quanto riporta la guida tv, gli episodi trasmessi sono due inediti, "Dio salvi la Regina" ...

Elezioni Politiche 2018 : Nord al centrodestra - Sud al Movimento 5 stelle : È un’Italia di tre colori quella che esce dalle Elezioni politiche 2018. Due però sono macchie molto più ampie dell’altra. Il Nord, esclusi Alto Adige e Valle d’Aosta, è blu, colore che rappresenta il centrodestra. Tutto il Sud, ma anche gran parte del centro, fino alle Marche, è del giallo attribuito al Movimento Cinque stelle. È il rosso del centrosinistra che manca, in parte anche nelle regioni che votano tradizionalmente a sinistra come ...

Risultati Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 : i dati del Viminale : Crollo del Pd, balzo in avanti dei 5 Stelle che guadagnano 7 punti rispetto alle ultime politiche. E una Lega che, a dispetto dei sondaggi della vigilia, sfiora quota 18%, praticamente ad un’incollatura dal Pd. Salvini...

Milano sconta l'esito incerto delle Elezioni politiche : Gli altri mercati di Eurolandia, invece, sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania , cosa che permetterà alla prima economia europea ...

Elezioni : Palazzotto (LeU) - Pd? problema non è Renzi ma politiche partito : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – “Il Pd ha fatto tutto da solo. La sua è una sconfitta costruita da tempo, il film delle Elezioni regionali in Sicilia ci ha già raccontato questo risultato. Il problema non è togliere Renzi, ma le politiche che il partito ha messo in campo in questi anni, difendendo i ceti forti e gli interessi economici del Paese e dimenticando di dare rappresentanza a un’ampia fetta della società civile”. ...

Luigi Di Maio - vincitore delle Elezioni Politiche - chiude i festeggiamenti nella sua Pomigliano d'Arco : Dopo la grande sbornia romana, tra comitati elettorali in lussuosi hotel dei Parioli, girandole di interviste, festeggiamenti da stadio, martedì Luigi Di Maio tornerà tra la sua gente. nella sera sarà a Pomigliano, suo paese natale, per ringraziare gli elettori che lo hanno portato in trionfo nel suo collegio. In piazza, per ironia della sorte; la prima piazza dopo un tour in cui è passato da teatro in teatro, da ...

