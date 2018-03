Elezioni | Piazza Affari apre in profondo calo | poi recupera Sale lo spread

Effetto Elezioni su Piazza Affari. Incerte le altre Borse europee : Deboli le altre Borse europee, che non sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania , cosa che permetterà alla prima economia europea di ...

Elezioni 2018 - golpe finanziario : dopo il voto - Borsa a picco. 'Strani' movimenti a Piazza Affari contro M5s e Lega : A pesare sui mercati l'incertezza politica, con l'assenza di una maggioranza e di un governo omogenei e dal programma chiaro. Di più, il terrore dell'alta finanza si è concretizzato anche nella ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari e il risultato delle Elezioni (5 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia la settimana con importanti notizie a livello politico più che macroeconomico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 04:21:00 GMT)

Elezioni - Di Maio arringa la piazza grillina : “Siamo a un passo dalla vittoria! Inizia l’epoca del M5S di governo” : Sul palco di piazza del Popolo a Roma, in occasione della chiusura della campagna elettorale del M5s, Luigi Di Maio rompe il silenzio imposto sui sondaggi in vista del 4 marzo: “Mi vedete particolarmente sorridente, non posso dirvi nulla sui sondaggi ma ne ho appena letto uno e posso dirvi che siamo a un passo dalla vittoria“. E ancora, Di Maio ha aggiunto: “Il M5s può vincere in tutti i collegi uninominali del sud e molti del ...

Elezioni - Di Maio e il Movimento 5 stelle chiudono la campagna in Piazza del Popolo. Segui la diretta : In Piazza del Popolo a Roma l’ultimo appuntamento di questa campagna elettorale per il Movimento 5 stelle. “Dopo 40mila chilometri percorsi su e giù per l’Italia, dopo il calore immenso che ci avete regalato – annuncia il candidato premier Luigi Di Maio -, dopo 125 giorni che passo dopo passo ci hanno dato la consapevolezza della nostra forza, siamo all’ultimo miglio” L'articolo Elezioni, Di Maio e il Movimento 5 stelle ...

Elezioni - Stefano Massini a Piazzapulita racconta la storia dei confronti tv : “Il 4 marzo votiamo per l’Italia o per miss Italia?” : Da Hitler a Nixon fino ad oggi: Massini durante l’ultima puntata di Piazzapulita (La7) affabula con il suo stile unico attraversando aneddoti e stile dei grandi uomini politici per conquistare il pubblico ed arriva fino alla campagna elettorale di questi giorni, lasciando una domanda che rimane in sospeso: “ma il 4 marzo votiamo per l’Italia o per miss Italia?” L'articolo Elezioni, Stefano Massini a Piazzapulita racconta la storia dei ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari all'ultima seduta prima delle Elezioni (2 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 03:25:00 GMT)

Elezioni : Renzi - no comment su Di Battista a Rignano - basta vedere foto piazza : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gli odi, gli insulti, la violenza verbale delle piazze la lasciamo a loro”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Matteo risponde’ in diretta Fb . A chi gli chiede un commento a Alessandro Di Battista che è andato a “provocare” in piazza a Rignano, il segretario dem risponde: “Non dico niente. Guardate le foto e ciascuno può farsi un’opinione di come era quella piazza. Noi non ...

Elezioni : Renzi chiude campagna a piazzale Michelangelo a Firenze : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – Il segretario del Pd, Matteo Renzi, chiuderà la campagna elettorale venerdi’ 2 marzo alle 21 in piazzale Michelangelo a Firenze. ‘Vota il futuro, sceglie il Pd’, e’ lo slogan dell’evento. L'articolo Elezioni: Renzi chiude campagna a piazzale Michelangelo a Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : Di Piazza (M5S) - grazie ai deputati Ars un milione per microcredito : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – “grazie ai deputati regionale del M5S all’Assemblea regionale siciliana, abbiamo potuto fare dei piccoli finanziamenti di microcredito per la somma di circa un milione di euro”. Lo ha detto Steni Di Piazza, candidato del M5S all’Uninominale nel collegio di Palermo-San Lorenzo. Di Piazza, ex consigliere comunale Dc di Palermo, nel 1997 diede vita a un progetto di microcredito a favore ...

Elezioni - la piazza di Villa San Giovanni gremita per Siclari : 'La Calabria deve diventare un luogo in cui si viene a lavorare' [FOTO] : Nel primo caso è calpestato l'articolo 32 della Costituzione ed è l'unico diritto su cui lo Stato non può fare economia. Non possiamo avere una sanità da terzo mondo. I soldi che si spendono per la ...

Elezioni : R. La Russa - Fdi in piazza per rivendicare orgoglio di essere italiani : Milano, 24 feb. (AdnKronos) - “Una bandiera tricolore lunga più di 400 metri per riscoprire l'orgoglio di essere italiani e patrioti. Fratelli d'Italia, con la sua leader Giorgia Meloni, ha voluto scendere in piazza a Milano, in uno dei quartieri più disagiati, per rivendicare il diritto dei tanti c

Borse europee svogliate. A Piazza Affari sale l'ansia da Elezioni : Partenza debole per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che non sembrano seguire l' intonazione positiva dell'azionario asiatico e di Wall Street. Scarna l'agenda macroeconomica che ...