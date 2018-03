Elezioni: Padoan verso affermazione a Siena (Di lunedì 5 marzo 2018) Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, si avvia a vincere nel collegio uninominale Camera di Siena. Dopo un’iniziale testa a testa con il candidato leghista Claudio Borghi, il titolare del dicastero di via Venti settembre è al 36,18 per cento, quando sono state scrutinate 279 sezioni su 293, contro il 32,48 dell’avversario. L'articolo Elezioni: Padoan verso affermazione a Siena sembra essere il primo su CalcioWeb. calcioweb.eu (Di lunedì 5 marzo 2018) Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Il ministro dell’Economia, Pier Carlo, si avvia a vincere nel collegio uninominale Camera di. Dopo un’iniziale testa a testa con il candidato leghista Claudio Borghi, il titolare del dicastero di via Venti settembre è al 36,18 per cento, quando sono state scrutinate 279 sezioni su 293, contro il 32,48 dell’avversario. L'articolosembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Il ministro dell'Economia si attesta al 35,27% contro il 33,81% di Claudio Borghi, candidato del centrodestra, e il 22% di Leonardo Franci , M5S, , 205 sezioni scrutinate su 293, . : Il ministro dell'Economia si atal 35,27% contro il 33,81% di Claudio Borghi, candidato del centrodestra, e il 22% di Leonardo Franci , M5S, , 205 sezioni scrutinate su 293, .

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma nei collegi uninominali ‘caldi’ ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l’exploit di Luigi Di Maio ad Acerra: 63,8% in 10 sezioni scrutinate su 251. Ottima perfomance anche per Roberto Fico a Napoli Fuorigrotta con 58,9 in 32 su 205 sezioni. Per quanto riguarda il Pd,a Firenze ... : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma neiuninominali ‘caldi’ ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l’exploit di Luigi Diad Acerra: 63,8% in 10 sezioni scrutinate su 251. Ottima perfomance anche per Roberto Fico a Napoli Fuorigrotta con 58,9 in 32 su 205 sezioni. Per quanto riguarda il Pd,a Firenze ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna (2) : (AdnKronos) – Non ce l’ha fatta Massimo D’Alema fermo nel collegio senatoriale di Nardò nel Salento al 3,9 (251 su 564 sezioni), quarto in classifica. In testa la grillina Barbara Lezzi con 39,6%, seguita da Luciano Cariddi del centrodestra al 35, 4 e Maria Teresa Bellanova del Pd al 17%. Non ancora iniziati gli scrutini sull’uninominale in diverse città e tra queste Roma dove corre il premier Paolo Gentiloni. L'articolo ... : (AdnKronos) – Non ce l’ha fatta Massimo D’Alema fermo nelo senatoriale di Nardò nel Salento al 3,9 (251 su 564 sezioni), quarto in classifica. In testa la grillina Barbara Lezzi con 39,6%, seguita da Luciano Cariddi del centrodestra al 35, 4 e Maria Teresa Bellanova del Pd al 17%. Non ancora iniziati gli scrutini sull’uninominale in diverse città e tra queste Roma dove corre il premier Paolo Gentiloni. L'articolo ...

