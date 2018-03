Elezioni | ora cosa succede? La mappa per orientarsi dopo il voto

Elezioni : M5S domina in Sicilia. Eletta collaboratrice di giustizia - : I pentastellati hanno vinto ovunque nella regione che a novembre ha scelto Nello Musumeci , della coalizione di centrodestra, come governatore. LO SPECIALE - LIVEBLOG

LUIGI DI MAIO - TRIONFO M5S Elezioni 2018/ Beppe Grillo : “non siamo uno spot - ora non ci sfottono più” : LUIGI Di MAIO , ELEZIONI Politiche 2018 : TRIONFO del candidato premier M5S, "inizia la Terza Repubblica". Beppe Grillo , “grazie a tutti, non siamo uno spot ”. Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Elezioni - l'Italia senza maggioranza : M5S vola al Sud - Pd crolla - la Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito con il 32%, il Centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia . Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È la...

Elezioni : Palazzotto (LeU) - punto di partenza - ora riflessione per costruire forza sinistra : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Occorre riconoscere la sconfitta e aprire una riflessione seria per capire gli errori fatti e riprendere il cammino per la costruzione di una forza di sinistra in grado di interpretare quel malessere sociale a cui il M5s ha saputo dare una rappresentanza". Così Erasmo

Elezioni - grande attesa per i risultati : Centro/Destra verso la maggioranza con 300 seggi alla Camera e 150 al Senato. Il 23 marzo la prima decisiva seduta : Mentre i risultati dei partiti sono ormai definitivi con il Centro/Destra che supera il 37%, il Movimento 5 Stelle al 32%, il Partito Democratico al 19% con una coalizione ferma al 23% e infine Liberi e Uguali che entra in parlamento per un soffio con il 3%, c’è grande attesa per i risultati dei seggi che non sono direttamente collegati alle percentuali ma sono molto più importanti per la formazione del prossimo Parlamento, e quindi del ...