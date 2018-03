Elezioni | Mentana resiste dopo una notte in diretta E saluta così | “Se vi siete

Elezioni - il buongiorno di Mentana alla maratona : "Beati voi che..." : 'buongiorno, sono le 6, 33 primi e 33 secondi'. Inizia così la mattina elettorale di Enrico Mentana, impegnato tutta la notte in una lunghissima maratona elettorale. La diretta che l'ha ormai reso '...

Elezioni - Di Stefano vs Mentana : “Casapound penalizzata dalle tv - mai una prima serata”. “E che volevate fare? Fantastico?” : Polemica concitata durante la maratona elettorale del TgLa7 tra il direttore del notiziario di Cairo, Enrico Mentana, e il leader di Casapound, Simone Di Stefano, che lamenta una scarsa esposizione mediatica in tv, e in particolare su La7. Mentana gli ricorda la sua partecipazione a Omnibus, ma Di Stefano ribatte nervosamente: “Era il giorno stesso della presentazione della lista elettorale alle 7 del mattino. Ho fatto tre interventi per par ...

MARATONA MENTANA Elezioni 2018/ Chi è Alessandra Dragotto - nuova sondaggista : il debutto a La7 : MARATONA MENTANA ELEZIONI 2018: chi è Alessandra Dragotto, nuova sondaggista. Fabrizio Masia non ci sarà. Le ultime notizie sull'appuntamento, un vero e proprio evento televisivo(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 23:48:00 GMT)

Elezioni 2018 - tutto pronto per la “maratona Mentana” : ma il sondaggista Masia non ci sarà : Giorno di Elezioni, tutto pronto per la maratona Mentana. Sui social se ne parla già tanto e d’altra parte la direttona del direttore del TgLa7 è un vero e proprio happening del tubo catodico, occasione imperdibile che riduce la serata degli Oscar a “eventuccio” di secondo piano. Pubblico affezionato, quello del Mitraglia: in tanti pregustano l’attesa e la felicità di ritrovare le solite facce di sempre, pur in un ...

Elezioni : Berlusconi da Mentana a mani libere senza fogli e con piccolo cerotto : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Silvio Berlusconi in versione inedita ospite di Enrico Mentana, su La7, per ‘Bersaglio mobile’. L’ex premier infatti, su invito del conduttore, non si presenta con i fogli che tradizionalmente agita durante le sue interviste, ma a mani libere. “Siamo riusciti ad ottenere un primo scoop, è senza fogli, a mani libere”, esordisce Mentana. “Non è uno scoop, è un ordine -replica ...

Enrico Mentana sulle Elezioni : 'Chi governa viene sempre punito. Dunque il Pd e Gentiloni...' : 'Chi ha governato è sempre stato punito'. Enrico Mentana, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , illustra il suo diario elettorale e di fatto affonda il Pd con una sua profezia nera. E ...

Elezioni - Adinolfi vs La7 : “A Mentana e Salerno dico che c’è la legge della par condicio e non ci avete dato un secondo” : Parapiglia verbale a Coffee Break (La7) tra Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, e il conduttore della trasmissione, Andrea Pancani. L’ex deputato Pd accusa La7 di non aver dato spazio mediatico al Family Day e menziona alcuni talk show politici della rete di Cairo, come Otto e Mezzo, L’Aria che tira e Dimartedì. E aggiunge: “Lo dico ai direttori Andrea Salerno ed Enrico Mentana. Sappiano che esiste una legge, che ...

MENTANA - “VAR CONDICIO” LA MOVIOLA POLITICA / Elezioni 2018 - La7 lancia un programma di fact checking : MENTANA, Var Condicio è la MOVIOLA per le Elezioni 2018. La7 sbugiarda i politici: “Faremo le pulci a tutti”. Le ultime notizie sulla nuova striscia quotidiana condotta da Marco Fratini(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:33:00 GMT)

Elezioni - Mentana (La7) : “Campagna elettorale? Troppo prevedibile. La vera partita si gioca dal 5 marzo” : Monocorde, poco imprevedibile, quasi scontata. Nel giorno della presentazione di “Var Condicio“, la nuova striscia quotidiana di La7, il direttore del tg Enrico Mentana boccia l’attuale campagna elettorale e sposta l’attenzione già al post-Elezioni. “Nel ’94 non si sapeva fino a 4 mesi prima nemmeno che sarebbe sceso in campo Berlusconi, fu una campagna innovativa. Al contrario, qui lo scontro elettorale è ...