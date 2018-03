Elezioni | massoni in liste M5S | entra solo Vitiello | andrà al Misto

Elezioni 2018 - Di Maio : danno immagine M5S - denuncio candidati massoni - : Il candidato premier: "Con i soldi che recupereremo faremo partire nuove imprese con il Fondo per il microcredito". "Chi ha mentito a me e agli elettori non la passerà liscia", aggiunge. Il senatore ...

Elezioni 2018 - altri 2 candidati massoni nel M5S : 'Fuori dal gruppo' | : Dopo il caso Vitiello, anche Piero Landi, in lista in Toscana, e Bruno Azzerboni, che corre in Calabria, avrebbero omesso di aver fatto parte di una loggia massonica sottoscrivendo la candidatura. Il ...

Elezioni 2018 - altri due candidati massoni nel M5s : "Sono fuori" - : Dopo il caso Vitiello, anche Piero Landi, in lista in Toscana, e Bruno Azzerboni, che corre in Calabria, avrebbero omesso di fare parte di una loggia massonica sottoscrivendo la candidatura. Il ...

Elezioni - Renzi : “M5s? Arca di Noè per truffatori - scrocconi - riciclati e massoni. Stanno eleggendo i nuovi Razzi e Scilipoti” : “I 5 Stelle ci fanno tutte le volte la morale, ci accusano di avere gli impresentabili, ma, se guardiamo la storia dei rimborsi che cresce ogni giorno, vediamo che sono diventati l’Arca di Noè, dove Stanno salendo truffatori, scrocconi, riciclati di altri partiti politici e massoni”. Sono le parole del leader del Pd, Matteo Renzi, ospite di Otto e Mezzo, su La7. “Io non ho l’immunità parlamentare” – ...