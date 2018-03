Elezioni | M5s esulta | crollo Pd | ok Centrodestra e Salvini

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Di Maio : "Emozione". Salvini : "Noi al Governo - basta radical chic". Spread su : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Elezioni 2018 - l'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - centrodestra prima coalizione. Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

Elezioni : boom di voti a Siracusa per candidato M5S che sfiora il 72 per cento : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - boom di voti per un candidato del M5S nel Siracusano, dove il grillino Paolo Ficarra ha ottenuto il 71,72 per cento dei voti nel comune di Priolo Gargallo, con 4.568. Seconda Nicoletta Piazzese di Forza Italia che si è fermata a 956 voti, pari al 15 per cento dei voti.

Elezioni : Forello (M5S) - a Palermo battuti i vecchi dinosauri della politica : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "A Palermo il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica della città con ben oltre il 40% dei consensi. Tutti i collegi uninominali della città sono stati vinti, sia al senato che alla camere. battuti i vecchi "dinosauri" della politica, Cascio, Antinoro e il consigli

Risultati Elezioni 2018 - Salvini : “Escludo alleanze strane - centrodestra al governo”. Ma Borghi apre a M5s : “Non si può ignorarli” : “Il centrodestra è la coalizione che può governare ed escludo alleanze strane”. In più, “inizia un nuovo percorso col Sud e gli italiani ci hanno dato un mandato preciso”. Matteo Salvini arriva al quartiere generale di via Bellerio a Milano all’indomani della notte elettorale. E, oltre a dichiararsi “orgogliosamente populista”, non accenna a nessuna apertura al Movimento 5 Stelle, forte del suo 31% come ...

Elezioni - Cancelleri 'Cappotto agli avversari'. Crocetta 'Ora governo Pd-M5S' : I Cinquestelle esultano per il risultato che li vede dilagare in Sicilia: 'Vi do due notizie veloci - commenta a caldo Giancarlo Cancelleri su Facebook - Siamo la prima forza politica della Sicilia ...

Elezioni : Crocetta - Renzi ha avuto trattamento che merita - ora Pd appoggi M5S : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "E' stata una rivolta contro l'arroganza di Renzi. Ha avuto il trattamento che merita". Così, l'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta. "Adesso il Pd dichiari subito la disponibilità a supportare, anche dall'esterno, un governo a guida M5S", dice. "Renzi ha avuto

Risultati Elezioni 2018 - titoli della stampa estera : ‘Trionfo M5s. Populisti avanzano - centro affonda e Berlusconi perde’ : Trionfo Cinque Stelle, sconfitta di Berlusconi. Ma anche aumento consensi per i partiti Populisti che, però, marcano uno scenario di ingovernabilità (guarda la mappa) senza una maggioranza parlamentare. Sono questi i titoli dei siti dei quotidiani internazionali che, oltre a scegliere l’apertura sugli Oscar, pubblicano in homepage i Risultati delle elezioni italiane. Per il Guardian “gli elettori affondano il centro e ...

RISULTATI SENATO UNINOMINALE Elezioni 2018/ Seggi e proiezioni : boom M5s. Renzi eletto - Grasso ko : ELEZIONI politiche 2018, UNINOMINALE SENATO: proieizioni e RISULTATI. Vincono Renzi, Bonino e Casini a Bologna. Debacle per Grasso, Formigoni e D'Alema(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:45:00 GMT)

