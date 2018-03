Elezioni | M5S domina in Sicilia Eletta collaboratrice di giustizia

Elezioni 2018 - a Roma exploit della Lega ma M5S è primo partito - : Il partito di Matteo Salvini ha quasi triplicato i consensi rispetto alle comunali del 2016. Il Movimento del sindaco Virginia Raggi si conferma alla guida della capitale: "Abbiamo punte del 38-39% di ...

Elezioni - M5S : 'grande soddisfazione da Genova e dalla Liguria" : 'Siamo la prima forza politica in Liguria. La conferma che i cittadini non si sono arresi a governi non eletti da nessuno e hanno creduto nel progetto del MoVimento 5 Stelle, l'unica forza politica interamente autofinanziata, con un programma chiaro e una squadra di governo presentata prima. Una vittoria anche per Genova, che ha visto l'affermazione dei candidati M5S in ben tre collegi ...

Elezioni : Cancelleri (M5s) - Pd scomparso e per centrodestra incredibile batosta : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Il Pd è praticamente scomparso, la coalizione del centrodestra ha perso 100mila voti rispetto a novembre e Musumeci parla di un risultato segno del malessere? I cittadini hanno votato convintamente per noi, che non abbiamo responsabilità del disastro degli ultimi 20-30

Elezioni : Cancelleri (M5s) - spero Mattarella ci dia incarico : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Sono rimasto sbalordito dai risultati. In Sicilia, abbiamo preso un milione e 200mila voti, che non sono per nulla di protesta, come vogliono fare credere, ma arrivano da gente convinta della nostra linea, della nostra proposta, e che sono indirizzati contro il governo

TRIONFO LEGA-M5S - Elezioni 2018/ “Salvini populista - Di Maio no” : i prof stroncano il ‘fanta-Governo’ : Matteo Salvini e la Lega trainano la coalizione di Centrodestra alle ELEZIONI 2018: le parole del leader del Carroccio in conferenza stampa per commentare i risultati(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Elezioni : Corrao - storica vittoria M5S - Mattarella sia garante risultato urne : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "E’ un risultato storico, ci aspettavamo questi numeri, ma vederli nero su bianco è un’altra cosa. E’ un risultato che dà speranza a una generazione di giovani, ma anche e soprattuto di cinquantenni che credono nella possibilità di riscatto per una terra disgraziata e b

Elezioni : Prestigiacomo - in Sicilia Fi sola contro M5S : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Forza Italia ha combattuto praticamente da sola la battaglia nel mezzogiorno contro lo tsunami dei Cinque Stelle. Se avessimo avuto una Lega forte come al nord il risultato sarebbe stato certamente diverso. Aver raggiunto il 21% dei consensi, quindi ben oltre la media

DIRETTA RISULTATI Elezioni REGIONALI E POLITICHE 2018/ Dimissioni Renzi - M5s primo partito - exploit Lega : DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI e POLITICHE 2018: la sfida si sposta in Lombardia e Lazio. Boom M5s e Lega, Centrodestra avrebbe 247 seggi alla Camera. Renzi si è dimesso dal Pd(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Risultati Elezioni 2018 - seggi nelle proiezioni YouTrend : centrodestra a 267 (124 alla Lega). M5s a 228 – SEGUI LA DIRETTA : Il trionfo del Movimento Cinque Stelle, primo partito e primo gruppo parlamentare, che al Sud lascia le briciole agli avversari. Il dominio della Lega in tutto il Nord, che però sfonda al Centro e si radica perfino al Sud. Il Pd prostrato e il centrosinistra scomparso. La cartina dell’Italia la mattina dopo le elezioni politiche 2018 è tutta gialla e blu (guarda la mappa interattiva del Fatto.it) con la quasi scomparsa del rosso. Ma cosa ...

LUIGI DI MAIO - TRIONFO M5S Elezioni 2018/ Beppe Grillo : “non siamo uno spot - ora non ci sfottono più” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche 2018: TRIONFO del candidato premier M5S, "inizia la Terza Repubblica". Beppe Grillo, “grazie a tutti, non siamo uno spot”. Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Elezioni - l'Italia senza maggioranza : M5S vola al Sud - Pd crolla - la Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito con il 32%, il Centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È la...

Elezioni : Zito (M5S) - in Sicilia abbiamo fatto boom : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Com'è andata in Sicilia? abbiamo fatto BOOOMM". Lo scrive sui social il deputato regionale all'Ars Stefano Zito del M5S commentando l'exploit del partito nell'isola. Su 28 collegi uninominali il M5S li ha vinti tutti.

SEGGI ED ELETTI CAMERA - RISULTATI Elezioni 2018/ M5S al 32 - 64% - Centrodestra al 37% : Tabacci ok - Minniti ko : CAMERA SEGGI ed ELETTI, RISULTATI ELEZIONI 2018: il Centrodestra ottiene più parlamentari del M5s ma non raggiunge la maggioranza. Centrosinistra: si salva Gentiloni, non Minniti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:49:00 GMT)