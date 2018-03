Elezioni | M5s al 42% in Sardegna

Elezioni : Senato (53.871 su 61.401) centrodestra 37 - 44 - M5S 31 - 75 : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Con 53.871 sezioni scrutinate su 61.401, al Senato il centrodestra è al 37,44, M5S al 31,75, il centrosinistra al 23,4. Tra i partiti la Lega è al 18,1, Forza Italia al 14,3, Fratelli d’Italia al 4,27, Noi con l’Italia-Udc all’1,18. Nel centrosinistra il Pd si attesta al 19,4, +Europa al 2,41, Insieme allo 0,54, Civica popolare allo 0,50. Liberi e uguali è al 3,35, Potere al popolo ...

Elezioni 2018 - golpe finanziario : dopo il voto - Borsa a picco. 'Strani' movimenti a Piazza Affari contro M5s e Lega : A pesare sui mercati l'incertezza politica, con l'assenza di una maggioranza e di un governo omogenei e dal programma chiaro. Di più, il terrore dell'alta finanza si è concretizzato anche nella ...

Elezioni - M5S è il primo partito. Vince anche Lega su FI. Primo tra i vinti il PD : Lo scenario che si presenta dopo una lunga notte di scrutinio, nelle Elezioni 2018, ha due vincitori: il Movimento 5 Stelle, che diventa il Primo partito sfondando quota 31%; e la Lega di Matteo ...

Elezioni politiche 2018 - risultati in tempo reale : M5S alla riscossa : I dati ufficiali, ancora parziali, delle Elezioni politiche 2018 ad oggi 5 marzo, mostrano l’ascesa (prevista) del M5S e il crollo (altrettanto previsto) del PD. Molto bene anche la Lega di Salvini. Ma nessuna coalizione ha la maggioranza per governare. Motivo per cui ci si può aspettare di tutto. Il Movimento 5 Stelle ha garantito […] L'articolo Elezioni politiche 2018, risultati in tempo reale: M5S alla riscossa proviene da ...

Elezioni : Fico (M5S) - eletto con il 57 - 57 : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Roberto Fico, esponente di spicco del Movimento 5 stelle e presidente uscente della commissione di Vigilanza Rai, eletto nel collegio uninominale Camera di Napoli 8 con il 57,57 per cento. L'articolo Elezioni: Fico (M5S), eletto con il 57,57 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni : exploit M5S in Sicilia - un isolano su due ha votato per i grillini : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – exploit del M5S in Sicilia dove il movimento di Di Maio sfiora, a metà scrutinio, il 48 per cento dei voti. Nell’uninominale, se i dati si dovessero confermare, il M5S potrebbe vincere tutti i collegi uninominali, esattamente come accadde nel 2001 al centrodestra che vinse 61 collegi su 61. Oggi i collegi potrebbero tutti andare ai grillini del Siciliano Giancarlo Cancelleri, che lo scorso novembre aveva ...

Elezioni : Comencini (centrodestra) e Tripodi (M5S) primi deputati eletti : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Sono Vito Comencini del centrodestra, con il 40,87, ed Elisa Tripodi del Movimento 5 stelle, con il 24,10, i primi due deputati eletti nell’uninominale, rispettivamente nei collegi di Verona e della Val d’Aosta. L'articolo Elezioni: Comencini (centrodestra) e Tripodi (M5S) primi deputati eletti sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni : Camera (40.412 su 61.401) - centrodestra 37 - % M5S 31 - 5% : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Con 40.412 sezioni scrutinate su 61.401, in base ai dati dell’uninominale, il centrodestra si attesta al 37,03 per cento, M5S al 31,49 e il centrosinistra al 23,82. All’interno delle coalizioni, la Lega è al 18,4, Forza Italia al 13,68, Fratelli d’Italia al 4,3, Noi con l’Italia-Udc all’1,26. Nel centrosinistra il Pd è al 19,42, +Europa al 2,72, Insieme allo 0,57, Civica popolare ...

Elezioni : Fico (M5S) - eletto con il 57 - 57 : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Roberto Fico, esponente di spicco del Movimento 5 stelle e presidente uscente della commissione di Vigilanza Rai, eletto nel collegio uninominale Camera di Napoli 8 con il 57,57 per cento.

Elezioni : exploit M5S in Sicilia - un isolano su due ha votato per i grillini : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - exploit del M5S in Sicilia dove il movimento di Di Maio sfiora, a metà scrutinio, il 48 per cento dei voti. Nell'uninominale, se i dati si dovessero confermare, il M5S potrebbe vincere tutti i collegi uninominali, esattamente come accadde nel 2001 al centrodestra che vi

Elezioni : Comencini (centrodestra) e Tripodi (M5S) primi deputati eletti : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Sono Vito Comencini del centrodestra, con il 40,87, ed Elisa Tripodi del Movimento 5 stelle, con il 24,10, i primi due deputati eletti nell'uninominale, rispettivamente nei collegi di Verona e della Val d'Aosta.

Alessandro Di Battista - M5s/ Elezioni 2018 : l'abbraccio con Di Maio e l'avviso - "dovranno parlare con noi" : Alessandro Di Battista, M5S: grande euforia tra le fila pentastellate per i risultati ottenuti alle Elezioni politiche 2018, l'abbraccio con Di Maio e l'avviso agli altri partiti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:18:00 GMT)

Elezioni : Fico (M5S) - eletto con il 57 - 57 : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Roberto Fico, esponente di spicco del Movimento 5 stelle e presidente uscente della commissione di Vigilanza Rai, eletto nel collegio uninominale Camera di Napoli 8 con il 57,57 per cento. L'articolo Elezioni: Fico (M5S), eletto con il 57,57 sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : exploit M5S in Sicilia - un isolano su due ha votato per i grillini : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – exploit del M5S in Sicilia dove il movimento di Di Maio sfiora, a metà scrutinio, il 48 per cento dei voti. Nell’uninominale, se i dati si dovessero confermare, il M5S potrebbe vincere tutti i collegi uninominali, esattamente come accadde nel 2001 al centrodestra che vinse 61 collegi su 61. Oggi i collegi potrebbero tutti andare ai grillini del Siciliano Giancarlo Cancelleri, che lo scorso novembre aveva ...