Elezioni Lombardia 2018 | Sala | «Fontana? Collaborerò | ma la Lega cambi i toni Esigiamo

Elezioni 2018 : Attilio Fontana nuovo presidente della Regione Lombardia : LEGGI Il LIVE BLOG - Promosso fin da subito dalle proiezioni e confermato dalle sezioni via via scrutinate: il leghista Attilio Fontana, a capo della coalizione di centrodestra, è il nuovo presidente ...

LIVE Elezioni Regionali : Lombardia - Fontana è vittoria netta. Lazio da giocare : Alle ore 14 di oggi 5 marzo, è iniziato lo spoglio per quel che riguarda le elezioni Regionali sia in Lombardia che in Lazio, dai primi dati che arrivano dalle prime sezioni scrutinate, in Lombardia ...

Elezioni : Lombardia è della Lega - doppia Forza Italia anche ad Arcore : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - La Lombardia che esce dalle Elezioni politiche del 4 marzo è a trazione leghista. La Lega di Matteo Salvini ha ribaltato i rapporti di Forza del 2013, doppiando Forza Italia in tutte le circoscrizioni. Al Senato, il centrodestra in Lombardia prende il 47,2% dei voti e il

Elezioni regionali 2018 risultati lombardia - : iniziato alle 14 lo spoglio per il rinnovo del Consiglio regionale. Secondo il Decision Desk il candidato del centrodestra, ha battuto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. LO SPECIALE - LIVEBLOG

Elezioni Lombardia - inizia il round delle regionali con la sfida Fontana/Gori : spoglio al via : Dopo il conteggio dei voi per Camera e Senato, in Lombardia è iniziato il secondo round, quello delle regionali. E' iniziata alle 14 l'apertura delle urne per le votazioni che dovranno decidere il ...

I risultati delle Elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio : Lo spoglio è iniziato alle 14: Fontana è dato ampiamente avanti in Lombardia, Zingaretti di poco nel Lazio The post I risultati delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio appeared first on Il Post.

Risultati Elezioni regionali - proiezioni Swg : in Lombardia Fontana (Lega) al 45 - 1% Gori al 29 - 3% : Si è aperto lo spoglio per le elezioni a presidente della Regione Lazio e della Regione Lombardia. Secondo le prime proiezioni Swg, il candidato di centrodestra Attilio Fontana è in testa con il 45,1%, davanti al suo avversario di centrosinistra Giorgio Gori fermo al 29,3%. Secondo prima proiezione di Opinio Italia per la Rai, Fontana è al 39,10%, Gori al 34,3%, indietro di cinque punti. Dario Violi (M5S) si attesta al 21,4% mentre Onorio Rosati ...

Elezioni regionali Lombardia e Lazio - a che punto siamo : Attilio Fontana (Foto LaPresse) Gli scrutini relativi alle Elezioni regionali inizieranno lunedì 5 marzo alle ore 14 ma gli exit poll delineano gli scenari in Lombardia e Lazio. Gli exit poll sono elaborazioni fatte a partire dalle risposte dei votanti all’uscita dai seggi e non offrono risultati certi. In Lombardia dovrebbe essere in vantaggio Attilio Fontana mentre nel Lazio alla guida della Regione ci sarebbe la riconferma di Nicola ...