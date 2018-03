Elezioni | la notte elettorale di Potere al popolo al centro sociale Ex-opg | “Abbiamo

Elezioni - la notte di Salvini : sigarette e saluti ai giornalisti dalla finestra di via Bellerio : Non ha rilasciato alcuna dichiarazione Matteo Salvini, leader della Lega, dopo aver appreso dei voti ricevuti dal suo partito. Salvini è stato intercettato da alcune telecamere mentre parlava al telefono e fumava una sigaretta. Ha salutato e sorriso ai giornalisti presenti alla sede della Lega in Via Bellerio. L'articolo Elezioni, la notte di Salvini: sigarette e saluti ai giornalisti dalla finestra di via Bellerio proviene da Il Fatto ...

Elezioni e non solo - il racconto live della notte elettorale : Gli aggiornamenti sui risultati delle Elezioni Politiche, il racconto in diretta dei nostri "inviati speciali", i commenti foglianti, gli Oscar 2018 e chi più ne ha più ne metta. Seguite il nostro ...

I programmi tv di stanotte sulle Elezioni politiche : Le cose da sapere per chi ha intenzione di dormire poco e ascoltare un mucchio di persone che ripetono "aspettiamo i dati reali" The post I programmi tv di stanotte sulle elezioni politiche appeared first on Il Post.

Elezioni - Italia al voto fino alle 23. Caos a Palermo : 200mila schede ristampate nella notte - ritardi ai seggi : Hanno aperto regolarmente stamane, alle ore 7, i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, nelle Regioni Lombardia e Lazio si voterà per il rinnovo dei Consiglio regionali e l’elezione del presidente della Regione. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle ore 23. Caos a Palermo dove sono state ristampate nella notte le schede elettorali di 200 sezioni ...

#maratoninaQp con Quotidiano Piemontese da Rinascimenti Sociali la diretta della notte delle Elezioni politiche e degli Oscar : Abbiamo deciso di organizzare una #maratoninaQp con una diretta online che partirà circa alle 22.30 e verrà trasmessa in streaming sui canali Facebook e Youtube di Quotidiano Piemontese corredata da ...

Elezioni - Bersani : “Pd? Una bella faccia di bronzo. Il M5s va criticato per altro - non per Spelacchio che di notte era bellissimo” : “Il Pd dice che un voto a Liberi e Uguali è un regalo alla destra? Ci vuole una bella faccia di bronzo a dire una cosa del genere. Hanno fatto la legge elettorale con la Lega, hanno rifiutato il voto disgiunto proposto da noi e hanno voluto dopo 20 anni un sistema proporzionale”. Sono le parole del candidato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, a Bersaglio Mobile, su La7. Tranchant l’ex segretario del Pd anche sui possibili interlocutori del ...

Elezioni - militante Potere al popolo accoltellato stanotte : Roma, 21 feb. , askanews, Un attivista della formazione di estrema sinistra 'Potere al popolo' è stato accoltellato mentre affiggeva manifesti per le Elezioni ed un altro è stato colpito alla testa. ...

Elezioni - Berlusconi schiera indagati e fedelissimi. Le liste cambiate nella notte : De Girolamo litiga con Carfagna : Un terzo per uno, e ciascuno con la quote classiche del Cencelli Berlusconiano: l’azienda, i fedelissimi, la società civile (e a quest’ultima corrente finisce iscritta anche qualche ex aspirante Miss Italia o tronista di Uomini e Donne). Non manca, poi, l’ormai classica carica di indagati, imputati, condannati. Da chi ha una sentenza definitiva per abuso d’ufficio a chi invece si è salvato grazie alla riforma della legge sul ...

Elezioni : i candidati del Pd - liste uscite nella notte : In Piemonte, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è capolista nel collegio plurinominale di Torino, Piemonte 1, per la Camera. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, invece, sarà ...