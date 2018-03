Elezioni | in Sicilia M5s avrebbe vinto tutti i collegi uninominali

Elezioni : exploit M5S in Sicilia - un isolano su due ha votato per i grillini : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – exploit del M5S in Sicilia dove il movimento di Di Maio sfiora, a metà scrutinio, il 48 per cento dei voti. Nell’uninominale, se i dati si dovessero confermare, il M5S potrebbe vincere tutti i collegi uninominali, esattamente come accadde nel 2001 al centrodestra che vinse 61 collegi su 61. Oggi i collegi potrebbero tutti andare ai grillini del Siciliano Giancarlo Cancelleri, che lo scorso novembre aveva ...

Risultati Elezioni 2018 - Di Maio fa il pieno al Sud : in Sicilia oltre il 48%. Centrodestra si prende il Nord – DIRETTA : Il Movimento 5 stelle si prende il Sud, Matteo Salvini (trascinando il Centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia da sotto in su”. E così, mentre ancora è in corso lo scrutinio, questa è la tendenza più evidente. Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto o quasi in Puglia, Campania, Sicilia e Calabria e il Centrodestra a trazione Carroccio che addirittura ha la maggioranza in Emilia ...

RISULTATI CAMERA PROPORZIONALE Elezioni 2018/ Affluenza - exit poll voti : Sicilia ultima regione : ELEZIONI politiche 2018, PROPORZIONALE CAMERA: le proieizioni, i politici big candidati, i RISULTATI delle precedenti ELEZIONI e come funziona il voto.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:39:00 GMT)

Elezioni : Fdi - in Sicilia condizioni per bis successo Regionali : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) – “Con l’elezione di Nello Musumeci in Sicilia abbiamo dimostrato che un centrodestra unito riesce a vincere presentando e affermando persone di qualità e di moralità. Adesso, per le Elezioni del 4 marzo, ci sono tutte le condizioni affinché si ripeta lo straordinario risultato delle Regionali. L’alleanza tra Fratelli d’Italia e Diventerà bellissima rappresenta l’elemento centrale ...

Elezioni : Di Maio - ministro siciliano? Perché no? : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - "Un ministro siciliano? Perché no?”. Lo dice il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio in una intervista pubblicata nell’ultimo numero di “Cittadini 5 Stars”, il periodico del gruppo parlamentare 5stelle all’Assemblea regionale siciliana, guidato dal gi

Elezioni : Di Maio - ministro siciliano? Perché no? : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) – “Un ministro siciliano? Perché no?”. Lo dice il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio in una intervista pubblicata nell’ultimo numero di ‘Cittadini 5 Stars”, il periodico del gruppo parlamentare 5stelle all’Assemblea regionale siciliana, guidato dal giornalista Tony Gaudesi, che sarà distribuito gratuitamente nei prossimi giorni dagli attivisti 5 Stelle ...

Elezioni : Pd - weekend in Sicilia per Maria Elena Boschi : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – weekend di campagna elettorale in Sicilia per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Ad annunciarlo è un post su Facebook di Davide Faraone: “Da domani sino a domenica Maria Elena Boschi sarà in Sicilia. Un programma con tante tappe per ascoltare, per fare squadra. Avanti, insieme!”. Si parte da Palermo domani, venerdì 16 febbraio. Alle 16.30, la Boschi parteciperà ...

Pd : dirigenti siciliani a Renzi - così disastro - no a partito-autobus per Elezioni (2) : (AdnKronos) - "Delusione e rassegnazione". Sono questi per i firmatari della lettera aperta i sentimenti che "stanno prendendo il sopravvento tra la nostra gente, mentre i cittadini non ci riconoscono e non si riconoscono più in un Partito che sta subendo una profonda mutazione genetica. È questa la

Pd : dirigenti siciliani a Renzi - così disastro - no a partito-autobus per Elezioni : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Una pagina Facebook e una lettera aperta indirizzata a Matteo Renzi. Per dire che "dopo le scelte fatte per la composizione delle liste, la campagna elettorale si sta rivelando un vero e proprio disastro". A firmarla sono decine di dirigenti di varie province siciliane

Elezioni : Turano (Udc) - in Sicilia partita a due tra noi e l'antipolitica del M5S : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - "In Sicilia il Pd è ormai fuori dalla partita che sarà a due: tra il centrodestra e il M5S". Ne è convinto l'assessore regionale alle Attività produttive della Sicilia Domenico Turano, esponente di punta dell'Udc, che parla del voto del 4 marzo. "Il confronto è tra la