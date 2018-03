Elezioni | il centrodestra smacchia il Pd | le sue regioni non son più rosse

Elezioni 2018 - l'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - centrodestra prima coalizione. Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

Risultati Elezioni 2018 - Salvini : “Escludo alleanze strane - centrodestra al governo”. Ma Borghi apre a M5s : “Non si può ignorarli” : “Il centrodestra è la coalizione che può governare ed escludo alleanze strane”. In più, “inizia un nuovo percorso col Sud e gli italiani ci hanno dato un mandato preciso”. Matteo Salvini arriva al quartiere generale di via Bellerio a Milano all’indomani della notte elettorale. E, oltre a dichiararsi “orgogliosamente populista”, non accenna a nessuna apertura al Movimento 5 Stelle, forte del suo 31% come ...

Umbria La coalizione di centro destra che supera nettamente quella di centro sinistra e il Movimento 5 Stelle che contende punto a punto al Pd lo scettro di primo partito è il quadro che sta emergendo

Elezioni 2018 - M5S primo partito. Centrodestra avanti - Lega supera Fi. Crollo Pd - ma non c'è la maggioranza : Elezioni 2018, i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma Centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...

Risultati Elezioni 2018 - Di Maio fa il pieno al Sud : in Sicilia oltre il 48%. Centrodestra si prende il Nord – DIRETTA : Il Movimento 5 stelle si prende il Sud, Matteo Salvini (trascinando il Centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia da sotto in su”. E così, mentre ancora è in corso lo scrutinio, questa è la tendenza più evidente. Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto o quasi in Puglia, Campania, Sicilia e Calabria e il Centrodestra a trazione Carroccio che addirittura ha la maggioranza in Emilia ...

