Elezioni | gli eletti catanesi sono | quasi | tutte donne

Elezioni 4 marzo. Tasse - euro - debito : gli occhi dei mercati sull'Italia : Nessun panico in Borsa nell'immediato ma gli investitori temono un'incertezza prolungata. Gli analisti scommettono sul ritorno alle urne entro l'anno

Elezioni - Mara Carfagna : 'Orgogliosi del risultato di Marzia Ferraioli ad Agropoli. Batte la finta economista e mister fritture' VIDEO : Il voto espresso dai cittadini è stato un voto con cui hanno manifestato l'insofferenza di essere messi ai margini di una politica che, in tutti questi anni di governo tecnico Monti e di governo di ...

Puglia - D'Alema ultimo nel collegio Nardò Gallipoli/ Elezioni 2018 : circa 500 voti per l'ex premier : Puglia, D'Alema ultimo nel collegio Nardò Gallipoli. Le ultime notizie sulle Elezioni 2018: circa 500 voti per l'ex premier. Un fallimento totale: le ragioni e l'analisi post-voto(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Elezioni - M5s alla ricerca dei numeri : “Non finiremo come Bersani”. E sugli espulsi : “Posizione non cambia” : Dopo il trionfo elettorale, ma senza i numeri per poter governare in modo autonomo, il M5S e il leader Luigi Di Maio hanno lanciato un messaggio di apertura a tutte le forze politiche in modo da cercare convergenze e poter formare un esecutivo. numeri alla mano, il M5S può guardare verso la Lega, nonostante la chiusura di Salvini. Ma c’è anche la strada di un confronto con un Pd senza Renzi. Al momento però, in casa pentastellata nessuno ...

Luigi Di Maio - vincitore delle Elezioni politiche - chiude i festeggiamenti nella sua Pomigliano d'Arco : Dopo la grande sbornia romana, tra comitati elettorali in lussuosi hotel dei Parioli, girandole di interviste, festeggiamenti da stadio, martedì Luigi Di Maio tornerà tra la sua gente. nella sera sarà a Pomigliano, suo paese natale, per ringraziare gli elettori che lo hanno portato in trionfo nel suo collegio. In piazza, per ironia della sorte; la prima piazza dopo un tour in cui è passato da teatro in teatro, da ...

ASCOLTI TV DEL 4 MARZO - SPECIALE Elezioni/ Bruno Vespa ed Enrico Mentana mettono gli Oscar al tappeto : Fabio Fazio tiene bene nel prime time di Rai1 del 4 MARZO nonostante il boom degli speciali legati alle ELEZIONI politiche con Bruno Vespa ed Enrico Mentana ma non per Nicola Porro.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:40:00 GMT)

Elezioni 2018 - la Terza Repubblica è cominciata. E assomiglia moltissimo alla Prima : Ha ragione Luigi Di Maio quando dice che la Terza Repubblica è cominciata. Finalmente. E assomiglia moltissimo alla Prima Repubblica del proporzionale, fotografia di un Paese felicemente dissociato. Da un lato il Paese legale, cioè le élite di giornaloni e dinosauri del fu centrosinistra (Prodi, Napolitano, Enrico Letta, Veltroni) che fino all’altro giorno ha cercato di imporre un quadro inesistente, fatto di presunta responsabilità e presunte ...

Elezioni - quale sarebbe stato il risultato se gli immigrati avessero votato? : Elezioni, quale sarebbe stato il risultato se gli immigrati avessero votato? Le Iene Corti e Onnis hanno portato le urne ai “non italiani”: ecco gli esiti. Continua a leggere L'articolo Elezioni, quale sarebbe stato il risultato se gli immigrati avessero votato? è su NewsGo.

Elezioni 2018 - il messaggio che arriva dal voto degli italiani è chiaro : basta Nazareni : Primo dato di queste Elezioni è il trionfo del M5S: primo partito italiano, votato da quasi un elettore su tre. Si è compiuta una rivoluzione copernicana: quella richiesta di novità e cambiamento che dal 2013 è stata irrisa – politicamente e mediaticamente – ha ora conquistato il centro della scena politica. Gli altri pianeti politici, comunque vada, dovranno “trattare” con il Movimento. Il secondo dato inequivocabile è il crollo di Matteo Renzi ...

Elezioni 2018 - non c'è la maggioranza : spiraglio solo al Senato : Un testa a testa inaspettato, se non un sorpasso, che la conta nei collegi potrebbe far risultare drammatico per gli azzurri. Tra Forza Italia e Lega la sfida è aspra. Il risultato...

Elezioni Lombardia - inizia il round delle regionali con la sfida Fontana/Gori : spoglio al via : Dopo il conteggio dei voi per Camera e Senato, in Lombardia è iniziato il secondo round, quello delle regionali. E' iniziata alle 14 l'apertura delle urne per le votazioni che dovranno decidere il ...

Elezioni - cambio alla Regione Puglia : subentra Maurodinoia - a processo per corruzione : La vittoria del Movimento 5 Stelle alle Elezioni politiche 2018 in Puglia lascia quasi del tutto inalterata la composizione dell'assemblea legislativa pugliese. Tra i 10 consiglieri regionali ...

Risultati Elezioni Regione Lazio : segui la diretta dello spoglio : Roma – Terninato lo spoglio relativo alle politiche ora l’attenzione si concentra sulle Regionali. In ballo c’è il rinnovo del governo presieduto fino ad ora... L'articolo Risultati elezioni Regione Lazio: segui la diretta dello spoglio su Roma Daily News.