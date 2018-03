Elezioni | gli effetti del voto | sale lo spread

Elezioni - Cuperlo : “Sconfitta dura”. E Migliore a Di Battista : “Accordo con M5s? Non credo ci saranno le condizioni” : Ore 3:30. Dal Nazareno esce Gianni Cuperlo. “Sconfitta dura e severa” dice. “C’è una svolta a destra abbastanza evidente tra l’altro a trazione leghista e questo è motivo di preoccupazione e c’è un risultato molto significativo del M5s che però non risolve il dilemma storico di quel movimento che riguarda il tema delle alleanze sul dopo voto”. Il Pd? “Affronteremo una discussione molto seria per ...

Elezioni 2018 - M5s primo partito ma Centrodestra avanti come coalizione - Continua lo spoglio : Chiusi i seggi per l'elezione di Camera e Senato oltreché per il rinnovo dei consigli regionali di Lombardia e Lazio. Code, ritardi e disagi in molti seggi anche per il debutto del tagliando antifrode ...

Elezioni 2018 - Rosa e gli altri : gli ultracentenari che hanno votato - : La più anziana ha 107 anni, il più "giovane" un secolo di vita. Dalle Marche al Molise alla Sardegna, passando per Umbria ed Emilia Romagna, ecco chi si è presentato alle urne. LIVEBLOG " LO SPECIALE ...

Elezioni 2018 - i risultati : M5S primo partito - nel centrodestra la Lega supera FI - Lo spoglio in tempo reale : I pentastellati accreditati di un risultato tra il 29 e il 32%, la coalizione di centrodestra fra il 32 e il 36%. Il Pd non dovrebbe superare il 23,5%. Conferme anche dalle prime proiezioni. Ma il dato certo è che al momento non c’è alcuna maggioranza

Elezioni politiche : gli exit poll : Non sono molto diversi dai sondaggi dei giorni scorsi, ma bisogna tenere presente che i dati degli exit poll non sono particolarmente indicativi

Gli exit poll delle Elezioni regionali in Lombardia : Secondo il consorzio Opinio Italia per la Rai Attilio Fontana della Lega è davanti, come dicevano i sondaggi

Elezioni Politiche 2018 : Il Tagliando Antifrode Crea Code nei Seggi : Roma - Tra le novità introdotte dal 'Rosatellum', e valida solo per le Elezioni Politiche, ha debuttato oggi - Creando un certo rallentamento ai Seggi, con Code anche di varia entità - il Tagliando Antifrode, un sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all'atto del voto. Si tratta di un Tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice ...

Gli exit poll delle Elezioni regionali della Lombardia : Attilio Fontana della Lega è davanti, come dicevano i sondaggi; segue Giorgio Gori del centrosinistra

Gli exit poll delle Elezioni regionali del Lazio : Il presidente uscente Nicola Zingaretti sarebbe davanti, seguito da Stefano Parisi e Roberta Lombardi

Gli exit poll delle Elezioni politiche : Sono stati realizzati dal consorzio Opinio per la RAI, non sono molto diversi dai sondaggi che giravano in questi giorni

