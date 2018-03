Elezioni : Gentiloni verso la vittoria nel collegio di Roma centro : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, vince nel collegio uninominale Camera di Roma centro. Quando sono state scrutinate 205 sezioni su 218, il premier si attesta su una percentuale del 41,9 per cento, staccando ampiamente il candidato del centrodestra Luciano Cioc

Elezioni : Gentiloni verso la vittoria nel collegio di Roma centro : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, vince nel collegio uninominale Camera di Roma centro. Quando sono state scrutinate 205 sezioni su 218, il premier si attesta su una percentuale del 41,9 per cento, staccando ampiamente il candidato del centrodestra Luciano Ciocchetti, fermo al 30,9, e quello M5S Angiolino Cirulli, arrivato al 16,79. L'articolo Elezioni: Gentiloni verso la vittoria nel collegio di ...

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Il ministro dell'Economia si attesta al 35,27% contro il 33,81% di Claudio Borghi, candidato del centrodestra, e il 22% di Leonardo Franci , M5S, , 205 sezioni scrutinate su 293, .

Elezioni - Renzi e Gentiloni verso vittoria nel loro collegio : Matteo Renzi si avvia a entrare in Parlamento con una vittoria senza affanno nel collegio di Firenze per il Senato. Quando risultano scrutinate 429 sezioni su 461 il segretario Pd è al 44,06%. Anche ...

Elezioni 2018 - Gentiloni in netto vantaggio nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema : Paolo Gentiloni largamente in vantaggio nel collegio uninominale di Roma 1 alla Camera. Il premier, con circa metà sezioni scrutinate, si attesta al 41,9% contro il 31,11 di Luciano Ciocchetti, mentre ...

Matteo Renzi - Sergio Mattarella - Paolo Gentiloni ai seggi : al via la sfilata dei big alle Elezioni : È già iniziata la parata dei big, che si sono recati ai seggi a votare. Oltre all'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha votato a Firenze, scrivendo su Twitter e Facebook: "Ho votato nella mia Firenze. Buon voto a tutti, buona domenica. E viva la democrazia. #elezioni #4marzo", anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato alle urne, a Palermo. Voto nella capitale per il premier Paolo ...

Elezioni : Mattarella ha già votato a Palermo - Gentiloni a Roma : Il segretario del Pd, Matteo Renzi ha votato questa mattina a Firenze. Il Leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi voterà in tarda mattinata a Milano. Mentre il leader della Lega Salvini è atteso al voto sempre nel Capoluogo lombardo, ma nel pomeriggio. Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia si recherà a votare invece alle 12

SONDAGGI Elezioni POLITICHE 2018/ Fiducia nei leader : Gentiloni al top - Renzi giù : SONDAGGI Politici ELEZIONI 2018: ultime notizie e intenzioni di voto. Ixè ha misurato la Fiducia nei leader politici e Paolo Gentiloni risulta il più stimato. Male Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:06:00 GMT)

RISULTATI Elezioni 2018/ Tajani-Gentiloni - le 2 carte di Mattarella per il "dopo" : Fine della campagna elettorale. Berlusconi ha candidato Tajani a palazzo Chigi, nel Pd Renzi entra in ombra e lancia Gentiloni. Ma l'arbitro vero resta Mattarella. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Ecco cosa ci attende dopo la grande fiera delle promesse, di A. MangiaELEZIONI 2018/ Sansonetti: la politica si è arresa e i pm continueranno a comandare

Elezioni - Calenda : “Gentiloni miglior possibile premier. Felice per Tajani - lo stimo” : A margine del comizio di chiusura della campagna elettorale di +Europa, il ministro dello sviluppo economico uscente Carlo Calenda ha parlato ai cronisti presenti: “La reintroduzione dell’Imu? Sono d’accordo con Renzi, non si può fare questo giochino continuo di introduzione ed eliminazione. Introdurre nuove tasse non è un qualcosa che funziona. Tajani? Sono Felice per lui, lo stimo. Gli faccio gli in bocca al lupo ma da ...

Enrico Mentana sulle Elezioni : 'Chi governa viene sempre punito. Dunque il Pd e Gentiloni...' : 'Chi ha governato è sempre stato punito'. Enrico Mentana, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , illustra il suo diario elettorale e di fatto affonda il Pd con una sua profezia nera. E ...

Elezioni : Economist - in interesse Italia Gentiloni e Padoan dovrebbero restare : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “L’attuale primo ministro, Paolo Gentiloni del Pd, è stato in carica per poco più di un anno, ma ha già dimostrato la capacità diplomatica di gestire una bestia così ingombrante. E con Pier Carlo Padoan, l’Italia ha avuto la fortuna di avere un ministro delle Finanze astuto che comprende la necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici e delle riforme. Nell’interesse ...

Elezioni : Renzi - non sono primarie del Pd - con Gentiloni no rivalità : Roma, 1 mar.(AdnKronos) – “Chi continua a vivere queste Elezioni come primarie interne del Pd”, si accorgerà lunedì mattina delle conseguenze di divisioni in questa fase. Lo ha detto Matteo Renzi a Cartabianca rispondendo a una domanda sul tweet di ieri di Enrico Letta. “Quelli che continuano a vivere di discussioni interne li lasciamo alla loro occupazione. Tra me e Gentiloni non c’è alcuna rivalità”. ...

Elezioni : Berlusconi - Gentiloni o Renzi? Mi fido poco persone di sinistra : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gentiloni è una persona gentile, sobria. è una persona che saluto con viva cordialità. Se mi fido più di lui o di Renzi? In generale delle persone di sinistra tendo a fidarmi poco”. Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. A chi gli chiede un giudizio sul Capo dello Stato, “Mattarella è una persona perbene – risponde – gentile, rispettoso della Costituzione e siamo fiduciosi ...