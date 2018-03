Elezioni | Fico M5S | eletto con il 57 | 57

Elezioni - Fico (M5S) : “Fuori onda di Salvini - Fitto e Meloni? Fanno bene ad avere paura di noi” : “I timori della destra sono più che fondati. La cosa incredibile è che Salvini spera che il Pd arrivi almeno al 22% per riequilibrare la mazzata che stanno per prendere al sud. Io mi aspetto il 30% ed oltre. Spero che avremo la maggioranza assoluta per governare da soli. Tajani è una persona che fa politiche completamente diverse dalle nostre. Ad esempio, lui privatizzerebbe l’acqua, costruirebbe inceneritori e discariche. Noi ...

Elezioni - fece 32 mesi di carcere per traffico d’armi e terrorismo. Ex deputato Fi ricandidato all’Estero (da autonomo) : Coming back, a volte tornano. Tra le candidature sorprendenti della tornata elettorale 2018 spicca senz’altro quella dell’ex deputato messinese Massimo Romagnoli, circoscrizione estero, che agli elettori italiani si ripropone con quello slogan: “Coming back”. In effetti Romagnoli, imprenditore e politico, torna da molto lontano: dal carcere di Manhattan. Torna e si candida dopo 32 mesi di detenzione per traffico di armi e terrorismo ...

Elezioni 2018 : saranno 35 collegi del Sud a decidere la partita del voto - Il grafico : Se il centrodestra li vincesse nella sfida con i 5 Stelle potrebbero cambiare gli equilibri anche nel proporzionale. Per i sondaggi finora nel Mezzogiorno il centrosinistra ha buona probabilità di incassare un solo seggio: quello di Potenza alla Camera

Elezioni : inchiesta a Napoli - voto scambio e traffico rifiuti : Nel mirino della Procura di Napoli ci sono alcuni esponenti politici del centrodestra, quasi tutti candidati alle prossime Elezioni

Elezioni 2018 - voto di scambio e traffico di rifiuti : coinvolti esponenti di centrodestra anche candidati : voto di scambio e traffico di rifiuti: sono i reati su cui indaga la procura di Napoli e che vedrebbero coinvolte almeno dieci persone, tra cui alcuni esponenti del centrodestra quasi tutti candidati alle Elezioni del prossimo 4 marzo. L’indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, affiancato dal procuratore capo Giovanni Melillo. Coinvolta anche la società Sma, società in house della Regione Campania, le cui attività sono ...

Roberto Fico slega i vertici Rai dalle Elezioni : "Vadano avanti fino a scadenza" : Una presa di posizione contro lo spoil system, per tenere distinti i vertici della Rai dai cambiamenti della politica. Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, ritiene che Monica Maggioni e Mario Orfeo, presidente e a.d. della Rai, debbano rimanere in sella anche dopo il voto, indipendentemente dall'esito elettorale."Secondo me ci vuole, in generale, continuità al di là della politica. Noi dobbiamo riuscire a ...

Elezioni POLITICHE/ I 'nominati' e la foglia di fico di chi si nasconde dietro le primarie : Che rapporto c'è tra gli elettori, chiamati a eleggere i loro rappresentanti, e gli eletti? Perché vent'anni fa non esistevano i 'nominati'?

Elezioni - Campania : M5S lancia Roberto Fico al Vomero contro Poalo Siani : Ricerca spasmodica anche al Nazareno dove il Pd, dopo aver incassato il no di Annalisa Allocca, cerca altre figure al di fuori della politica che dovranno pero' essere anche digeriti dai livelli ...

Elezioni - Fico (M5S) : “Mai alleati con la Lega - siamo geneticamente diversi” : “La stampa ogni tanto si lancia in certe cose, ma vi garantisco che mai noi saremo alleati con la Lega anche dopo il voto: siamo geneticamente diversi. Beppe Grillo? Lui è il nostro garante e resta l’asse portante del Movimento, oltretutto io sono felice che si sia riappropriato del suo blog tornando un po’ come al 2005. Il nostro invece di blog si occuperà più di politica e cose parlamentari”. Così Roberto Fico, ...