Elezioni | exploit M5S in Sicilia | un isolano su due ha votato per i grillini

meteoweb.eu

: RT @sole24ore: Le #proiezioni del #5marzo: Trionfo #M5S, exploit #Lega: forze populiste oltre il 50%. Crolla il #Pd di #Renzi. Centro-destr… - massimobrugnone : RT @sole24ore: Le #proiezioni del #5marzo: Trionfo #M5S, exploit #Lega: forze populiste oltre il 50%. Crolla il #Pd di #Renzi. Centro-destr… - Cla_Russo : RT @sole24ore: Le #proiezioni del #5marzo: Trionfo #M5S, exploit #Lega: forze populiste oltre il 50%. Crolla il #Pd di #Renzi. Centro-destr… - sole24ore : Le #proiezioni del #5marzo: Trionfo #M5S, exploit #Lega: forze populiste oltre il 50%. Crolla il #Pd di #Renzi. Cen… -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Palermo, 5 mar. (AdnKronos) –del M5S indove il movimento di Di Maio sfiora, a metà scrutinio, il 48 per cento dei voti. Nell’uninominale, se i dati si dovessero confermare, il M5S potrebbe vincere tutti i collegi uninominali, esattamente come accadde nel 2001 al centrodestra che vinse 61 collegi su 61. Oggi i collegi potrebbero tutti andare aidelno Giancarlo Cancelleri, che lo scorso novembre aveva perso leregionali, fermandosi dietro Nello Musumeci.La coalizione di centrodestra è vicino al 30 per cento dei voti, con Forza Italia tra il 20 e il 21 per cento, seguito dalla Lega al 5 per cento circa. Batosta per il centrosinistra che si attesta sul 14-15 per cento. L'articoloM5S in, unsu due haper isembra essere il primo su Meteo Web.